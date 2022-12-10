Украинская организация журналистов и СМИ "МедиРух", а также многие журналисты и представители негосударственных организаций в сфере СМИ в четверг, 8 декабря, опубликовали сообщение, в котором выразили поддержку решению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию телеканалу "Дождь".
Украинские журналисты: решение NEPLP не является нападением на свободу слова
Решение NEPLP имеет "законную, юридическую, силовую и политическую основу. Решение не является нападением на свободу слова, так как соответствует процедурам, закрепленным в законах Латвии и принятых традициях общества".
"На наш взгляд, призывы некоторых общественных, латвийских и российских организаций и людей отменить это решение основаны на недостатке информации, недостаточном понимании контекста и характера событий или же политически мотивированы", - говорится в сообщении.
"Нарушения, совершенные телеканалом, были очевидны и происходят не впервые. Напомним, что украинский регулятор в 2017 году вычеркнул "Дождь" из списка иностранных каналов, которые разрешено ретранслировать в Украине, потому что Крымский полуостров изображался как часть России. То же самое "Дождь" делал и в Латвии".
Как указывают авторы сообщения, то, что "Дождь" в эфире назвал российскую армию "нашей армией", а также прозвучавшие слова о помощи российским солдатам на фронте, характеризует канал как пророссийский.
Если решение NEPLP будет отменено под впечатлением необоснованной критики, "неконтролируемое присутствие российских СМИ в Латвии может стать серьезной угрозой национальной и европейской безопасности," - предупреждает "МедиаРух".
"Об этом свидетельствует опыт Украины в борьбе с российскими и пророссийскими СМИ, которые работают над разрушением государственности Украины, распространяя дезинформацию, фейковые новости и нарративы пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.
"Спасибо Латвии за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, за гуманитарную и военную помощь, а также за поддержку граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за российского вторжения", - говорится в сообщении, которое подписала как организация "МедиаРух" в целом, так и работающие в сфере СМИ негосударственные организации, отдельные СМИ, а также многие работающие в общественных и частных СМИ журналисты.
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