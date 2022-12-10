Украинские журналисты: решение NEPLP не является нападением на свободу слова

"Об этом свидетельствует опыт Украины в борьбе с российскими и пророссийскими СМИ, которые работают над разрушением государственности Украины, распространяя дезинформацию, фейковые новости и нарративы пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.

"Спасибо Латвии за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, за гуманитарную и военную помощь, а также за поддержку граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за российского вторжения", - говорится в сообщении, которое подписала как организация "МедиаРух" в целом, так и работающие в сфере СМИ негосударственные организации, отдельные СМИ, а также многие работающие в общественных и частных СМИ журналисты.