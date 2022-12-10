Пьяные водители за рулем: за сутки возбуждено 9 уголовных процессов

За минувшие сутки на дорогах Латвии за рулем в в состоянии алкогольного опьянения были остановлены десять водителей, у девяти из которых содержание алкоголя в крови превышало 1,5 промилле, за что наступает уголовная ответственность, сообщили в Государственной полиции.