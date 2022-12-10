За минувшие сутки на дорогах Латвии за рулем в в состоянии алкогольного опьянения были остановлены десять водителей, у девяти из которых содержание алкоголя в крови превышало 1,5 промилле, за что наступает уголовная ответственность, сообщили в Государственной полиции.
Пьяные водители за рулем: за сутки возбуждено 9 уголовных процессов
Пьяные водители за рулем: за сутки возбуждено 9 уголовных процессов
Всего вчера было составлено 315 протоколов об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 57 протоколов в связи с превышением скоростного режима и семь - за агрессивный стиль вождения.
На основании обобщенных полицией статистических данных можно сделать вывод, что со снегопадом на дорогах уменьшилось количество нарушителей скорости, но увеличилось число агрессивных водителей, что часто проявляется в умышленном провоцировании бокового заноса, или дрифте.
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