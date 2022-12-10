Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего заложников в торговом центре Altmarktgalerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению.
Захват заложников в Дрездене: нападавший задержан
Ранее стало известно, что утром в субботу, 10 декабря, мужчина, вооруженный пистолетом, попытался ворваться в здание местной радиостанции Radio Dresden. Он открыл огонь по двери у главного входа, однако проникнуть внутрь не сумел. Сотрудники радиостанции успели укрыться в безопасном месте. Затем злоумышленник направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одном из помещений косметическо-хозяйственного магазина DM в торговом центре Altmarktgalerie.
В связи со случившимся была проведена эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. Полиция призвала население и туристов держаться подальше от этого района. Расположенный поблизости рождественский рынок был закрыт в целях безопасности.
🚨 Polizeieinsatz in #Dresden🚨— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022
Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme.
Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen. Wir werden hier weiter informieren: https://t.co/sRdMhoYvqK #dd1012 pic.twitter.com/MlQUCTglml
Чуть позже дрезденская полиция сообщила, что в одном из многоквартирных домов в городском районе Пролис было обнаружено тело убитой 70-летней женщины и что подозреваемым в убийстве является ее 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.