В пятницу, 9 декабря, во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре умер американский журналист Грант Уолл, сообщает ВВС.
В Катаре во время матча чемпионата мира умер известный американский журналист
48-летнему Гранту Уоллу стало плохо вечером в пятницу, когда началось дополнительное время в матче между сборными Аргентины и Нидерландов.
Незадолго до смерти журналист активно делал публикации в Twitter по поводу проходящего матча. Последний его твит был посвящён фантастическому голу сборной Нидерландов на последних секундах основного времени, благодаря которому матч перешёл в овертайм.
Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands.— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022
Согласно первым сообщениям, у него мог быть сердечный приступ, однако причина смерти официально ещё не подтверждена.
В прошлом месяце Уолл был задержан правоохранительными органами Катара за попытку пройти на стадион в майке с символикой радуги в поддержку прав ЛГБТ.
В сообщении Федерации футбола США сказано, что эта новость из Катара - "душераздирающая".
"Футболисты высшего уровня и фанаты спортивной журналистики знали, что мы всегда можем положиться на то, что Грант предоставит содержательные и развлекательные истории об игре и её главных героях", - говорится в сообщении федерации.
Супруга Уолла Селин Гоундер в Twitter написала, что находится "в полном шоке", и добавила, что "благодарна" за поддержку, которую получает от друзей.
Уолл в четверг, 8 декабря, вместе с друзьями отпраздновал в Катаре своё 48-летние. В понедельник, 5 декабря, он в соцсетях написал, что последние 10 дней чувствует себя не очень хорошо и проходит сейчас курс антибиотиков, так как есть подозрения на бронхит.
"Моё тело наконец меня подвело, - написал он. - За последние 10 дней с ночи матча США и Нидерландов простуда превратилась во что-то более тяжёлое, и я ощущаю в лёгких небывалый ранее дискомфорт".
"У меня не было ковида (здесь [в Катаре] я регулярно делаю тесты), но сегодня я посетил медицинский пункт в главном медиацентре, и они сказали, что у меня, возможно, бронхит".
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что любовь Уолла к футболу была "бесконечной". Память Уолла почтили и несколько британских журналистов. Пирс Морган назвал Уолла "выдающимся журналистом", а журналист издания Times Генри Уинтер сказал, что он был "хорошим человеком" и "гигантом в кругах прессы".
Представитель ответственной за планирование проведения чемпионата мира организации Катара сказал: "Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уолла.
Грант был известен своей огромной любовью к футболу и был в Катаре, чтобы провести свой восьмой чемпионат мира ФИФА".
Уоллу стало плохо на трибунах стадиона "Лусаил Айконик" прошлой ночью во время четвертьфинального матча между Аргентиной и Нидерландами. Он незамедлительно получил неотложную медицинскую помощь на месте, она продолжалась, пока его на автомобиле скорой помощи перевозили в больницу Хамада.
Мы связались с посольством США и соответственными местными учреждениями, чтобы обеспечить процесс репатриации тела соотвественно пожеланиям семьи".
В начале этой недели бразильская футбольная легенда Роналдо наградил Уолла за освещение восьмого чемпионата мира по футболу подряд - впервые он принял участие в чемпионате мира в США в 1994 году.
The LA Galaxy mourn the loss of deeply respected American soccer journalist Grant Wahl. Our thoughts are with his family and friends in this trying time. pic.twitter.com/WC2OkrHlFF— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 10, 2022
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!