В Катаре во время матча чемпионата мира умер известный американский журналист

Супруга Уолла Селин Гоундер в Twitter написала, что находится "в полном шоке", и добавила, что "благодарна" за поддержку, которую получает от друзей.

Уолл в четверг, 8 декабря, вместе с друзьями отпраздновал в Катаре своё 48-летние. В понедельник, 5 декабря, он в соцсетях написал, что последние 10 дней чувствует себя не очень хорошо и проходит сейчас курс антибиотиков, так как есть подозрения на бронхит.

"Моё тело наконец меня подвело, - написал он. - За последние 10 дней с ночи матча США и Нидерландов простуда превратилась во что-то более тяжёлое, и я ощущаю в лёгких небывалый ранее дискомфорт".

"У меня не было ковида (здесь [в Катаре] я регулярно делаю тесты), но сегодня я посетил медицинский пункт в главном медиацентре, и они сказали, что у меня, возможно, бронхит".

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что любовь Уолла к футболу была "бесконечной". Память Уолла почтили и несколько британских журналистов. Пирс Морган назвал Уолла "выдающимся журналистом", а журналист издания Times Генри Уинтер сказал, что он был "хорошим человеком" и "гигантом в кругах прессы".

Представитель ответственной за планирование проведения чемпионата мира организации Катара сказал: "Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уолла.

Грант был известен своей огромной любовью к футболу и был в Катаре, чтобы провести свой восьмой чемпионат мира ФИФА".

Уоллу стало плохо на трибунах стадиона "Лусаил Айконик" прошлой ночью во время четвертьфинального матча между Аргентиной и Нидерландами. Он незамедлительно получил неотложную медицинскую помощь на месте, она продолжалась, пока его на автомобиле скорой помощи перевозили в больницу Хамада.

Мы связались с посольством США и соответственными местными учреждениями, чтобы обеспечить процесс репатриации тела соотвественно пожеланиям семьи".

В начале этой недели бразильская футбольная легенда Роналдо наградил Уолла за освещение восьмого чемпионата мира по футболу подряд - впервые он принял участие в чемпионате мира в США в 1994 году.

The LA Galaxy mourn the loss of deeply respected American soccer journalist Grant Wahl. Our thoughts are with his family and friends in this trying time. pic.twitter.com/WC2OkrHlFF — LA Galaxy (@LAGalaxy) December 10, 2022