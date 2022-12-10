Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и вышла в полуфинал ЧМ

Матч проходил на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился со счётом 1:0 в пользу сборной Марокко.

В первые 45 минут сборная Марокко больше владела мячом и в целом выглядела предпочтительнее. На 42-й минуте Яхья Аттият-Аллах навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Юссеф Эн-Несери опередил ошибшегося на выходе вратаря Диогу Кошту и ударом головой отправил мяч точно в цель.

После этого игра оживилась и буквально в следующей же атаке Бруну Фернандеш неожиданно для всех закрутил мяч с правого фланга атаки в направлении ворот марроканского вратаря Яссина Буну и попал в перекладину.

Во втором тайме уже сборная Португалии была более активной, но её атаки не впечатляли эффективностью, и даже вышедший на замену Криштиану Роналду не смог изменить результат на табло.

После матча Роналду расплакался в подтрибунном помещении. Для 37-летнего форварда это был, вероятно, последний чемпионат мира в карьере.

В итоге, сборной Марокко удалось одержать победу и впервые в истории пробиться в полуфинал чемпионата мира. Кроме того, сборная Марокко стала первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал мундиаля.

Сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Англия - Франция, чей матч также состоится сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия (1:1, пен. 4:2)

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина (2:2, пен. 3:4)

10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия (1:0)

10 декабря, 21:00, Англия - Франция

Пары 1/2 финала:

13 декабря, 21:00, Аргентина - Хорватия

13 декабря, 21:00, Англия/Франция - Марокко

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