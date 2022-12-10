Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Матч проходил в катарском Эль-Хауре и завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Франции.

Французы открыли счёт на 17-й минуте - дальним ударом из-за пределов штрафной соперника отметился Орельен Тчуамени, которому ассистировал Антуан Гризманн.

На 54-й минуте капитан английской сборной Гарри Кейн реализовал пенальти и сравнял счёт. Этот гол стал для Кейна 53-м в составе национальной сборной и он сравнялся с Уйном Руни, у которого столько же мячей за сборную Англии.

На 78-й минуте действующие чемпионы мира вновь вышли вперёд благодаря точному удару Оливье Жиру, которому вновь ассистировал Гризманн. Этот гол стал для Жиру четвёртым на мундиале в Катаре. Больше только у Килиана Мбаппе (5, Франция), столько же – у Лионеля Месси (Аргентина).

Спустя 6 минут у англичан был шанс перевести матч в дополнительное время, когда главный арбитр встречи после подсказки VAR назначил второй пенальти в ворота французов. К мячу снова подошёл Кейн, но он не сумел оформить дубль, пробив выше ворот.

Отметим также вратаря Уго Льориса, который побил рекорд по выступлениям за сборную Франции. Это был его 143-й матч за национальную команду. Предыдущий рекорд (142 матча) принадлежал Лилиану Тюраму.

Англичане продолжили свою грустную традицию - команда не может победить на топ-турнирах уже 56 лет. Единственная победа в истории - на ЧМ-1966.

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира сыграет с Марокко. Игра состоится 14 декабря.

Пары 1/4 финала:

9 декабря, 17:00, Хорватия - Бразилия (1:1, пен. 4:2)

9 декабря, 21:00, Нидерланды - Аргентина (2:2, пен. 3:4)

10 декабря, 17:00, Марокко - Португалия (1:0)

10 декабря, 21:00, Англия - Франция (1:2)

Пары 1/2 финала:

13 декабря, 21:00, Аргентина - Хорватия

13 декабря, 21:00, Франция - Марокко

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!