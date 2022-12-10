В Краславском крае Audi насмерть сбила пешехода

ДТП произошло в 18:50 в Рачева на автодороге Ферма - Рачева - Лютавчи (V624). Автомобиль Audi A6 сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 184 ДТП, в восьми из них пострадали десять человек, а в одном - уже упомянутом - погиб человек.

Государственная пожарно-спасательная служба информирует, что в одно из ДТП произошло в 14 часов в Терветской волости Добельского края, где столкнулись легковой автомобиль и трактор. Спасатели вытащили человека из легковушки и передали медикам, а также привели в порядок проезжую часть и отсоединили клеммы аккумулятора автомобиля.