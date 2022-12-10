Цыганик близок к переходу в третью команду Польши

Официальной информации о трансфере пока нет, но несколько крупных польских спортивных сайтов упоминают фамилию Цыганика в качестве нового приобретения "Видзева".

"Итак, "Видзев" готов к первому зимнему трансферу. По нашим данным, новым игроком команды польской Экстракласы станет футболист сборной Латвии - 25-летний полузащитник Андрей Цыганик", - пишет портал Weszlo.com.

Польские СМИ сообщают, что Цыганик появится в Польше в январе, чтобы пройти медицинское обследование и официально заключить контракт.

По данным RUS TVNET, интерес к футболисту проявляли клубы из Израиля, Шотландии, Кипра и Венгрии.

"Видзев" является четырёхкратным чемпионом Польши (1981, 1982, 1996, 1997). В настоящий момент клуб из Лодзи занимает третье место в чемпионате страны. В разные годы в составе "Видзева" выступали такие латвийские футболисты как Юрий Жигаев, Вячеслав Кудрявцев, а также братья Алексей и Эдуард Вишняковы.

Ранее Цыганик выступал в системе леверкузенского "Байера" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Кроме того, футболист успел поиграть в команде нидерландском "Камбууре", украинской "Заре" и RFS, в составе которой стал вице-чемпионом страны и завоевал Кубок Латвии. Последним клубом Цыганика стал словацкий "ДАК 1904", за который он провёл 47 матчей и забил 4 гола.

Цыганик выступал за сборную Латвии различных возрастов, начиная с U-16 и заканчивая национальной сборной, за которую на данный момент он провёл 39 матчей и забил 2 гола.