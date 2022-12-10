Министерство объясняет, почему задерживается поставка вертолетов Black Hawk

Ранее планировалось, что на авиабазу Национальных вооруженных сил в Лиелварде сегодня, 10 декабря, прибудет транспортный самолет Boeing, который доставит первые два заказанных ВВС Латвии вертолеты Black Hawk. Вертолеты было запланировано доставить в разобранном виде.

Уже сообщалось, что в сентябре 2018 года Кабинет министров поддержал приобретение четырех вертолетов Black Hawk стоимостью около 175 млн евро, заключив межправительственный договор с США, софинансирование которого составляет 15,5 млн долларов США.

В то же время летом украинские воздушные силы получили от Латвии два вертолета Mi-17 и два Mi-2. В настоящее время в распоряжении воздушных сил Латвии осталось два десятка вертолетов Mi-17.