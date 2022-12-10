Главное за 10 декабря ⟩ Рекордные холода, скандальная карикатура и захват заложников в Дрездене

За рубежом:

Полиция Бельгии вечером в пятницу задержала в Брюсселе вице-президента Европарламента Еву Кайли из Греции, сообщили агентству AFP близкие к делу источники.

Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего заложников в торговом центре Altmarktgalerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью выразил опасения, что военные действия в Украине могут стать неконтролируемыми и превратиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО.

США больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории РФ, сообщает газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Как пишет "Медуза", позиция Соединенных Штатов изменилась после массированных ударов России по объектам инфраструктуры Украины.

Сборная Марокко с минимальным счётом обыграла команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

В пятницу, 9 декабря, во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре умер американский журналист Грант Уолл, сообщает ВВС.

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