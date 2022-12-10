Суббота нас встретила рекордными холодами, а провожает невероятным футболом. Что еще случилось в субботу, 10 декабря, можно прочитать в ежедневном дайджесте новостей RUS TVNET.
Главное за 10 декабря ⟩ Рекордные холода, скандальная карикатура и захват заложников в Дрездене
Новости Латвии:
Утром в субботу самая низкая температура воздуха в Латвии наблюдалась под Зосени, где в 6 часов утра воздух остыл до -20,9 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Русская редакция немецкого издания Deutsche Welle опубликовала в соцсетях карикатуру о Латвии, которая вызвала активные дискуссии среди пользователей соцсетей.
В субботу, 10 декабря, девушка поделилась в Facebook трогательной историей, выразив благодарность некому работнику Рижской муниципальной полиции. Полицейский любезно помог ей завести машину, которая разрядилась холодным утром.
На этой неделе в Латвии несколько дней шел сильный снег. Большая часть людей, возможно, знает, что за неочищенную машину можно получить наказание, но как поступать в случае, если снегом занесло дорожные знаки?
В пятницу вечером в волости Асунес Краславского края автомобиль насмерть сбил пешехода.
Прошлой ночью в Риге, в Межциемсе, в результате возгорания квартиры в четырехэтажном доме пострадал один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Центральное рождественское световое оформление обойдется столице более чем в 200 000 евро, и его воплотит ООО First Sevice, работающее под брендом December design.
За рубежом:
Полиция Бельгии вечером в пятницу задержала в Брюсселе вице-президента Европарламента Еву Кайли из Греции, сообщили агентству AFP близкие к делу источники.
Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего заложников в торговом центре Altmarktgalerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью выразил опасения, что военные действия в Украине могут стать неконтролируемыми и превратиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО.
США больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории РФ, сообщает газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Как пишет "Медуза", позиция Соединенных Штатов изменилась после массированных ударов России по объектам инфраструктуры Украины.
Сборная Марокко с минимальным счётом обыграла команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
В пятницу, 9 декабря, во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре умер американский журналист Грант Уолл, сообщает ВВС.
Интересное чтиво:
Близятся Рождество и Новый год. Совсем скоро придет время накрывать на стол и встречать гостей! Предлагаем вам простой рецепт ароматной картофельной запеканки, которую в передаче "Знаменитости на углях" готовила латвийская джазовая певица, композитор и аранжировщик Эвилена Протектор.
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