Имане - жена героя сборной Марокко, которая стала главной сенсацией чемпионата мира

Именно он - главный творец успеха марроканской команды. Матч против Португалии стал для 31-летнего вратаря 50-м в составе национальной команды. Кроме того, Буну стал первым африканским вратарём в истории, сыгравшим три "сухих" матча на одном чемпионате мира.

Больше всех успеху голкипера рада его прекрасная жена Имане.

Интересно, что Яссин Буну родился в канадском Монреале, но уже в восемь лет вместе с родителями перебрался в Касабланку, где стал играть за детскую команду "Видада". Там же начал и профессиональную карьеру.

Яссин и Имане познакомились в 2012 году, когда голкипер перебрался в мадридский "Атлетико". В августе 2020-го у них родился сын Исаак.

О возлюбленной вратаря мало что известно. Пара старается не афишировать свою личную жизнь и даже совместных фотографий у них в Instagram практически нет.

Sports.ru пишет, что Имане не поехала в Катар на чемпионат мира, но Яссин всё равно всегда рядом с ней - вместе с сыном он красуется на чехле её смартфона.

В полуфинале чемпионата мира сборная Марокко сыграет с Францией. Матч состоится 14 декабря, начало в 21:00.