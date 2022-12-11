Как бы не завершился чемпионат мира по футболу уже точно можно сказать, что сборная Марокко - главная сенсация мундиаля. А больше всех к историческому успеху приложился вратарь Яссин Буну.
Имане - жена героя сборной Марокко, которая стала главной сенсацией чемпионата мира
Марокканцы второй раз в истории играют в плей-офф чемпионатов мира - впервые они вышли из группы на турнире 1986 года. В 2022 году африканцы пошли ещё дальше - накануне сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию (1:0) и впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.
Кроме того, сборная Марокко стала первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал мундиаля. Предыдущие три четвертьфинала африканцы проиграли: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002-м и Гана в 2010-м.
Марроканцы начали удивлять уже на групповом этапе - сначала была ничья с Хорватией (0:0), потом победа над Бельгией (2:0) и Канадой (2:1). В итоге подопечные Валида Реграги с 7 очками заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала, где обыграли ни кого бы то ни было, а сборную Испании - основное время закончилось вничью (0:0), а по пенальти сильнее оказались марроканцы (3:0).
Таким образом, сборная Марокко пропустила лишь в одном из пяти матчей на ЧМ-2022. Единственный пропущенный мяч пришёлся на игру с Канадой и это был автогол защитника Найефа Агерда. Никому из команд соперников пока не удалось поразить ворота голкипера Яссина Буну.
Именно он - главный творец успеха марроканской команды. Матч против Португалии стал для 31-летнего вратаря 50-м в составе национальной команды. Кроме того, Буну стал первым африканским вратарём в истории, сыгравшим три "сухих" матча на одном чемпионате мира.
Больше всех успеху голкипера рада его прекрасная жена Имане.
Интересно, что Яссин Буну родился в канадском Монреале, но уже в восемь лет вместе с родителями перебрался в Касабланку, где стал играть за детскую команду "Видада". Там же начал и профессиональную карьеру.
Яссин и Имане познакомились в 2012 году, когда голкипер перебрался в мадридский "Атлетико". В августе 2020-го у них родился сын Исаак.
О возлюбленной вратаря мало что известно. Пара старается не афишировать свою личную жизнь и даже совместных фотографий у них в Instagram практически нет.
Sports.ru пишет, что Имане не поехала в Катар на чемпионат мира, но Яссин всё равно всегда рядом с ней - вместе с сыном он красуется на чехле её смартфона.
В полуфинале чемпионата мира сборная Марокко сыграет с Францией. Матч состоится 14 декабря, начало в 21:00.
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