Видео ⟩ В Крыму загорелась казарма. Есть погибшие

Пророссийский канал "Крымский", ссылаясь на источник в правительстве Крыма, сообщает о смерти двух человек. Также утверждается, что около 200 военнослужащих после пожара были переселены. Если верить "Крымскому", причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".