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Видео ⟩ В Крыму загорелась казарма. Есть погибшие

rus.tvnet.lv
В Крыму загорелась казарма. Есть погибшие
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Пожар в казарме в Крыму.
Пожар в казарме в Крыму. Фото: Скриншот из видео.

В поселке Советское, который находится в оккупированном Россией Крыму, загорелась казарма, сообщают различные Telegram-каналы.

Пророссийский канал "Крымский", ссылаясь на источник в правительстве Крыма, сообщает о смерти двух человек. Также утверждается, что около 200 военнослужащих после пожара были переселены. Если верить "Крымскому", причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".

В свою очередь, канал "Крымский ветер", пишущий со стороны Украины, утверждает, что в казармах жили мобилизованные.

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