В поселке Советское, который находится в оккупированном Россией Крыму, загорелась казарма, сообщают различные Telegram-каналы.
Видео ⟩ В Крыму загорелась казарма. Есть погибшие
В Крыму загорелась казарма. Есть погибшие
Пророссийский канал "Крымский", ссылаясь на источник в правительстве Крыма, сообщает о смерти двух человек. Также утверждается, что около 200 военнослужащих после пожара были переселены. Если верить "Крымскому", причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".
В свою очередь, канал "Крымский ветер", пишущий со стороны Украины, утверждает, что в казармах жили мобилизованные.
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