Почему Европа не замерзла без российского газа. И долго ли она еще продержится

В первую очередь экономить пришлось энергозатратным производствам, на которые приходится чуть больше половины всего промышленного спроса на газ: металлургическим и цементным заводам, производителям стекла и керамики, удобрений и другой нефтехимии.

Если ситуация не исправится, временный спад спроса рискует стать постоянным и подорвать промышленную базу Евросоюза. Часть компаний переедут в другие страны, например, в США, где нефть и газ добываются в достатке, а значит, энергоснабжение дешевле, доступнее и надежнее.

У менее энергозатратного бизнеса и у госсектора выбор проще. Смягчение правил, возобновляемая энергетика или просто отказ от привычек позволят им сократить потребление.

Здорово подсвечивать ратушу или фонтан на центральной площади, приятно сидеть в хорошо натопленной библиотеке или в офисе, весело глазеть на ночные витрины. Но как выяснилось этой осенью, ради прекращения войны в Европе европейцы готовы отказаться от всех этих энергозатратных привычек.

Во Франции, Испании и других странах теперь запрещено подсвечивать закрытые магазины, а днем держать двери в них открытыми при работающем отоплении или кондиционере. Уличное освещение приглушено, в общественных зданиях не больше +19°С, и то только днем, а в туалетах нет горячей воды.

Даже мертвые помогают общему делу снижения зависимости от российского газа.