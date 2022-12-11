Утром в воскресенье в Скултской волости Лимбажского края в гостевом доме возник пожар, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Тушили больше трех часов: в Скултской волости произошел пожар в гостевом доме
Тушили больше трех часов: в Скултской волости произошел пожар в гостевом доме
Вызов поступил в 4:10. Горел двухэтажный гостевой дом площадью 120 квадратных метров. В 7:57 пожар был потушен.
За сутки с 6:30 утра 10 декабря до 6:30 утра 11 декабря в VUGD поступило 32 вызова - 10 на тушение пожаров, 14 на спасательные работы, а 8 вызовов оказались ложными.
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