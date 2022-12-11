Тушили больше трех часов: в Скултской волости произошел пожар в гостевом доме

Вызов поступил в 4:10. Горел двухэтажный гостевой дом площадью 120 квадратных метров. В 7:57 пожар был потушен.

За сутки с 6:30 утра 10 декабря до 6:30 утра 11 декабря в VUGD поступило 32 вызова - 10 на тушение пожаров, 14 на спасательные работы, а 8 вызовов оказались ложными.