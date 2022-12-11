Житель Тарту Марек в социальных сетях поделился впечатляющим фото, на котором видна стиральная машина, поставленная на край балкона, сообщает Elu24.
Фото ⟩ Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом в 85 килограмм
Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом в 85 килограмм
"Мы вдвоем вытащили старую и тяжелую стиральную машину на балкон, потому что это было лучшее решение. Я подтолкнул ее и подумал, что под ней что ¬ то сломалось.
Это была старая стиральная машина, которая была очень тяжелой. Ее нельзя сравнить с современной техникой", - сказал Марек.
Друг Марека рассказывает, что машину выбросили с второго этажа. Мужчины говорят, что стиральная машина взвесила 85 килограммов, поэтому было принято такое решение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!