Фото ⟩ Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом в 85 килограмм

"Мы вдвоем вытащили старую и тяжелую стиральную машину на балкон, потому что это было лучшее решение. Я подтолкнул ее и подумал, что под ней что ¬ то сломалось.

Это была старая стиральная машина, которая была очень тяжелой. Ее нельзя сравнить с современной техникой", - сказал Марек.

Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом в 85 килограмм Фото: Erakogu

Друг Марека рассказывает, что машину выбросили с второго этажа. Мужчины говорят, что стиральная машина взвесила 85 килограммов, поэтому было принято такое решение.