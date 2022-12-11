Первый человек в мире был излечен от агрессивного рака революционным методом

У 13-летней Алисы из Лестерса года в мае прошлого года была диагностирована лейкемия Т-клеток или рак крови.

✨If you want to know the story that stopped all the team here at Blood Cancer UK in their tracks this week, keep reading.



💖We’d like you to meet 13 year old Alyssa, the world’s first person to receive a new type of CAR-T therapy. pic.twitter.com/kJBuBbDxrS — Blood Cancer UK (@bloodcancer_uk) December 11, 2022

У Алисы рак стал агрессивным. Химиотерапия и после этого трансплантация костного мозга не смогла вылечить рак.

Ее мама Кион сказала, что в прошлом году она боялась Рождества. "Думала, это наш последний праздник вместе с ней", - сказала Кион.

Команда больницы Great Ormond Street использовала технологию, называемую редакцией базы, которая была изобретена только шесть лет назад.

Команда ученых использовала это средство для разработки новых типов Т-клеток, способных убивать раковые клетки Алисы.

Через шесть месяцев после использования этого метода у Алисы рак не обнаруживается, но за ней все еще присматривают. Все прочие методы лечения лейкемии Алисы были неудачными.

Один из изобретателей этого метода сказал, что "немного сюрреалистично, что люди лечатся только через шесть лет после изобретения технологии".