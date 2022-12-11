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Первый человек в мире был излечен от агрессивного рака революционным методом

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Первый человек в мире был излечен от агрессивного рака революционным методом
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13-летняя Алиса из Лестера
13-летняя Алиса из Лестера Фото: Blood Cancer UK/"Twitter"

Впервые используя революционно новую технологию и метод, девочку-подростка излечили от рака, сообщает BBC.

У 13-летней Алисы из Лестерса года в мае прошлого года была диагностирована лейкемия Т-клеток или рак крови.

У Алисы рак стал агрессивным. Химиотерапия и после этого трансплантация костного мозга не смогла вылечить рак.

Ее мама Кион сказала, что в прошлом году она боялась Рождества. "Думала, это наш последний праздник вместе с ней", - сказала Кион.

Команда больницы Great Ormond Street использовала технологию, называемую редакцией базы, которая была изобретена только шесть лет назад.

Команда ученых использовала это средство для разработки новых типов Т-клеток, способных убивать раковые клетки Алисы.

Через шесть месяцев после использования этого метода у Алисы рак не обнаруживается, но за ней все еще присматривают. Все прочие методы лечения лейкемии Алисы были неудачными.

Один из изобретателей этого метода сказал, что "немного сюрреалистично, что люди лечатся только через шесть лет после изобретения технологии".

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