Первая полностью зимняя неделя завершается, пожалуй, самыми "холодными" новостями. Но кроме них есть и более теплые истории. Согревайтесь и читайте ежедневную подборку новостей на RUS TVNET за 11 декабря.
Главное за 11 декабря ⟩ Забег Санта-Клаусов, "снежные билеты" и грядущая метель
Новости Латвии:
Российская журналистка Ксения Собчак на своей Instagram-странице поделилась фрагментом интервью ведущей телеканала "Дождь" Екатерины Котрикадзе латвийскому YouTube-каналу "И грянул Грэм".
В воскресенье, 11 декабря, на улицы Риги вернулся забег Санта-Клаусов, проводимый Международным ротари-клубом.
Чайки, проживающие в районе Центрального рынка, стали печально известны своими хулиганскими выходками. Им уже давно недостаточно того, что валяется на рынке - они стали бесстыдными грабителями. Ограбления происходят настолько виртуозно, что люди отделываются только легким испугом, да и потом смеха получается больше, чем гнева.
В понедельник, 12 декабря, и во вторник, 13 декабря, водители смогут использовать общественный транспорт в Риге бесплатно, предъявив контролерам действующее удостоверение о регистрации транспортного средства.
В Риге утром в воскресенье на железнодорожных путях погибла молодая женщина.
Сильная метель начнется в ночь на понедельник - ожидается не только продолжительный снегопад, но и самый сильный ветер этой зимой, прогнозируют синоптики.
В начале новой недели Латвию с юго-востока пересечет обширная область осадков, во многих местах ожидается продолжительный и сильный снегопад, поэтому с вечера воскресенья до вечера вторника в стране действует оранжевое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Европа экономит свет и тепло, приглушает печи заводов и крематориев, выключает подсветку улиц и витрин. Все ради того, чтобы выстоять в газовой войне, которую Кремль развязал против ЕС еще до вторжения в Украину. Справляется ли она?
Вечером в субботу, 10 декабря, был нанесен ракетный удар по российской базе в оккупированном Мелитополе. Как сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, в результате удара убито по меньшей мере 200 российских солдат. В свою очередь назначенный Россией врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о двух погибших и десяти пострадавших, сообщает Русская служба ВВС.
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину. Совместное фото с актером 8 декабря на своей странице в Facebook опубликовал украинский врач Михаил Ершов, пишет "Бульвар Гордона".
В субботу, 10 декабря, сборные Марокко и Франции по футболу вышли в полуфинал чемпионата мира. В итоге, во Франции празднования болельщиков переросли в массовые беспорядки - футбольные фанаты разбивали витрины, поджигали автомобили, устроили драку с полицией, сообщают зарубежные СМИ.
Впервые используя революционно новую технологию и метод, девочку-подростка излечили от рака, сообщает BBC.
Разгадана загадка возрастом 65 лет. Полиция Филадельфии идентифицировала "мальчика в коробке" и собирается поймать его убийцу, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Интересное чтиво:
Латвийцам осталось всего два года с пластиковыми мешочками в магазинах? Не будет даже платных? С чем тогда ходить за покупками? До наступления 2025-го времени еще достаточно, но многих уже сейчас возмущают планы Министерства охраны среды. RUS TVNET собрал все важное о грядущем запрете пластиковых пакетов.
Звонок, когда люди пытаются убедиться, что ты не умер, определенно несет не самые приятные эмоции. Такой звонок (и не один) утром 8 декабря получил спортивный функционер Юрис Савицкис. Как оказалось, крупнейшие СМИ Латвии клюнули на дешевый крючок, наживка на который, впрочем, была повешена все-таки умело. Какова анатомия этого события и последовавший эффект?
Мобилизованного пацифиста из Петербурга Кирилла Березина, которого после бегства из полевого лагеря повторно собирались отправить на фронт, перевели в тыловую часть под Лугой Ленинградской области. Солдат будет там служить водителем-механиком.
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