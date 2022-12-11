Главное за 11 декабря ⟩ Забег Санта-Клаусов, "снежные билеты" и грядущая метель

Звонок, когда люди пытаются убедиться, что ты не умер, определенно несет не самые приятные эмоции. Такой звонок (и не один) утром 8 декабря получил спортивный функционер Юрис Савицкис. Как оказалось, крупнейшие СМИ Латвии клюнули на дешевый крючок, наживка на который, впрочем, была повешена все-таки умело. Какова анатомия этого события и последовавший эффект?

Мобилизованного пацифиста из Петербурга Кирилла Березина, которого после бегства из полевого лагеря повторно собирались отправить на фронт, перевели в тыловую часть под Лугой Ленинградской области. Солдат будет там служить водителем-механиком.

По словам жителей Юго-Восточной Финляндии, они слышат странные звуки, доносящиеся с российской стороны границы. По данным финской пограничной службы, из России часто доносятся различные звуки, но местным жителям этого объяснения недостаточно.

Согласно опросу компании Gallup, проводившемуся в более чем 150 странах мира, за последние 10 лет женщины в среднем стали более грустными и злыми, чем мужчины, а также больше подвержены стрессу.

Вероятно, чаще всего в рубрику "Звездные страсти" попадают Максим Галкин и Алла Пугачева. Итак, о чем на этот раз писала желтая пресса...

Как бы ни завершился чемпионат мира по футболу, уже точно можно сказать, что сборная Марокко - главная сенсация мундиаля. А больше всех к историческому успеху приложился вратарь Яссин Буну.