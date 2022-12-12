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В зону ремонта въехал автомобиль: движение трамваев 1 и 5 маршрутов восстановлено

rus.tvnet.lv
В зону ремонта въехал автомобиль: движение трамваев 1 и 5 маршрутов восстановлено
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Рижский трамвай Rīgas satiksme. Иллюстративное фото
Рижский трамвай Rīgas satiksme. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Утром в понедельник, 12 декабря, в Риге временно было ограничено движение трамваев 1 и 5 маршрутов, сообщило SIA Rīgas satiksme в Twitter.

Предприятие сообщило, что в зону ремонта железнодорожных путей на улицах Слокас и Балдонес въехал автомобиль, поэтому было ограничено движение трамваев в обоих направлениях.

Незадолго до 8:30 последствия аварии были устранены, однако предприятие предупреждает, что трамваи могут ходить с опозданием.

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