В зону ремонта въехал автомобиль: движение трамваев 1 и 5 маршрутов восстановлено

Предприятие сообщило, что в зону ремонта железнодорожных путей на улицах Слокас и Балдонес въехал автомобиль, поэтому было ограничено движение трамваев в обоих направлениях.

Незадолго до 8:30 последствия аварии были устранены, однако предприятие предупреждает, что трамваи могут ходить с опозданием.