Утром в понедельник, 12 декабря, в Риге временно было ограничено движение трамваев 1 и 5 маршрутов, сообщило SIA Rīgas satiksme в Twitter.
В зону ремонта въехал автомобиль: движение трамваев 1 и 5 маршрутов восстановлено
В зону ремонта въехал автомобиль: движение трамваев 1 и 5 маршрутов восстановлено
Предприятие сообщило, что в зону ремонта железнодорожных путей на улицах Слокас и Балдонес въехал автомобиль, поэтому было ограничено движение трамваев в обоих направлениях.
Незадолго до 8:30 последствия аварии были устранены, однако предприятие предупреждает, что трамваи могут ходить с опозданием.
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