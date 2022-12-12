Аэропорт "Рига" снова принимает и отправляет самолеты

Однако в течение дня авиарейсы могут задерживаться, поэтому аэропорт призывает пассажиров в случае вопросов связаться со своей авиакомпанией или позвонить в информационный центр аэропорта: 1817 (платный телефон для звонков из Латвии) или +371 293 118 17 (для звонков из-за границы).

Также представители аэропорта призывают принять во внимание, что погодные условия влияют и на движение транспорта, в том числе общественного транспорта в аэропорт и из него.

Как сообщалось, из-за погодных условий до 11:00 в понедельник, 12 декабря, была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта "Рига", сообщила RUS TVNET представитель аэропорта Илзе Сална. Причиной стал ледяной дождь и быстро образующийся лед.

Ранее аэропорт "Рига" предупредил о возможных задержках и отменах прибывающих и вылетающих рейсов из-за погодных условий.

В понедельник, 12 декабря, в Курземе действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном снегопаде и метели, на остальной территории страны действует желтое предупреждение.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.