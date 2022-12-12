В Рижском аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса: все из-за погоды

В связи с тем, что на территории аэропорта наблюдается ледяной дождь и быстро образуется лед, заботясь о безопасности полетов, до 11:00 закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта "Рига". Это время может быть сокращено или увеличено в зависимости от погодных условий.

Аэропорт призывает пассажиров, которые сегодня планируют вылет или приземление в аэропорту "Рига", связаться со своими авиакомпаниями. Также представители аэропорта призывают принять во внимание, что погодные условия влияют и на движение транспорта, в том числе общественного транспорта в аэропорт и из него.

Ранее аэропорт "Рига" предупредил о возможных задержках и отменах прибывающих и вылетающих рейсов из-за погодных условий.

В понедельник, 12 декабря, в Курземе действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном снегопаде и метели, на остальной территории страны действует желтое предупреждение.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.