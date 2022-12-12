Министерство культуры и информационной политики Украины планирует организовать отдельную украинскую программу во время проведения конкурса "Евровидение" в Великобритании, пишет Gordonua.
На период "Евровидения-2023" будет организована специальная украинская программа
Об этом сообщил в Facebook 10 декабря глава МКИП Александр Ткаченко.
"И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на событиях в Ливерпуле - через ее культуру, традиции, искусство. Мы хотим выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на "Евровидении", - написал Ткаченко.
Он отметил, что обсудил этот вопрос с заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании Стюартом Эндрю.
"На время проведения конкурса мы хотим организовать отдельную украинскую программу, где мы могли бы представить выставки украинского искусства и народных промыслов, кинопоказы, провести культурные диалоги, чтобы погрузить посетителей в украинский дух", - сообщил он.
Напомним, победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом "Евровидение-2023" должно было пройти в Украине, но из-за войны конкурс перенесли в Великобританию. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.
Украина автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами большой пятерки - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.
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