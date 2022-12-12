Оранжевое предупреждение и 15 см снега: о погоде в понедельник

На Даугавпилсской наблюдательной станции толщина снежного покрова увеличилась с 8 до 21 сантиметра, в Дагде - с 15 до 25 сантиметров, в Пьедруе - с 16 до 29 сантиметров, в Резекне - с 9 до 15 сантиметров. На метеостанции в Мадоне высота снежного покрова увеличилась с 16 до 31 сантиметра.

В западной и центральной частях страны пока выпало меньше снега, толщина снежного покрова колеблется от шести сантиметров в Колке и Лиепае до 24 сантиметров в Айнажи.

В понедельник в Латвии будет пасмурно, во многих регионах продолжится снегопад, больше всего осадков выпадет в Курземе, прогнозируют синоптики.

В Курземе объявлено оранжевое предупреждение о сильном снеге и метели, на остальной территории страны - желтое предупреждение.

На большей части территории страны ожидается слабый северный, северо-восточный ветер, а на побережье Курземе в первой половине дня возможны порывы до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 0 до -7 градусов.

В Риге в понедельник пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -4 градуса.

Kopš sniegputeņa sākuma Dagdas un Piedrujas novērojumu stacijas ziņo par sniega segas biezuma pieaugumu par 12 centimetriem, un @LVGMC_Meteo izsludinājis sarkano brīdinājumu, jo sniegputenis turpinās. https://t.co/bZ2SCVuqMu pic.twitter.com/llxJmUdtNv — Jānis Trallis (@meteozinas) December 11, 2022