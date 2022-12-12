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Оранжевое предупреждение и 15 см снега: о погоде в понедельник

rus.tvnet.lv LETA
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Оранжевое предупреждение и 15 см снега: о погоде в понедельник
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Туман и мороз в Риге
Туман и мороз в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последние сутки больше всего снега выпало в восточных регионах Латвии, где снежный покров местами стал на 10-15 сантиметров толще.

На Даугавпилсской наблюдательной станции толщина снежного покрова увеличилась с 8 до 21 сантиметра, в Дагде - с 15 до 25 сантиметров, в Пьедруе - с 16 до 29 сантиметров, в Резекне - с 9 до 15 сантиметров. На метеостанции в Мадоне высота снежного покрова увеличилась с 16 до 31 сантиметра.

В западной и центральной частях страны пока выпало меньше снега, толщина снежного покрова колеблется от шести сантиметров в Колке и Лиепае до 24 сантиметров в Айнажи.

В понедельник в Латвии будет пасмурно, во многих регионах продолжится снегопад, больше всего осадков выпадет в Курземе, прогнозируют синоптики.

В Курземе объявлено оранжевое предупреждение о сильном снеге и метели, на остальной территории страны - желтое предупреждение.

На большей части территории страны ожидается слабый северный, северо-восточный ветер, а на побережье Курземе в первой половине дня возможны порывы до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 0 до -7 градусов.

В Риге в понедельник пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -4 градуса.

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