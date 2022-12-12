ВИДЕО ⟩ Самый молодой боец в истории UFC дебютировал с победы удушающим приёмом

18-летний Росас, который заключил контракт с UFC будучи ещё несовершеннолетним, в своём первом поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе победил Джея Перрина.

Молодой спортсмен бился против 29-летнего соперника в рамках легчайшего веса. Росас одержал убедительную победу, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде.

THE HYPE IS FOR REAL !!!! THE YOUNGEST GUY TO EVER FIGHT IN THE UFC. RAUL ROSAS GET A HUGE WIN. #UFC282 pic.twitter.com/0dV1tCFVlo — ADDY_ (@addyyyy_m) December 11, 2022

Кроме того, Росас получил премию в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Позже спортсмен признался, что за эти деньги купит маме машину, чтобы она могла его возить на тренировки.

Для Росаса эта победа стала седьмой кряду и в карьере. Перрина провёл 17 поединков и потерпел 7 поражений, при чём три из них подряд.