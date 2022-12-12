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ВИДЕО ⟩ Самый молодой боец в истории UFC дебютировал с победы удушающим приёмом

rus.tvnet.lv
Самый молодой боец в истории UFC дебютировал с победы удушающим приёмом
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Рауль Росас
Рауль Росас Фото: AFP/SCANPIX

В минувшие выходные самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас одержал победу в своём дебютном поединке в промоушене.

18-летний Росас, который заключил контракт с UFC будучи ещё несовершеннолетним, в своём первом поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе победил Джея Перрина.

Молодой спортсмен бился против 29-летнего соперника в рамках легчайшего веса. Росас одержал убедительную победу, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде.

Кроме того, Росас получил премию в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Позже спортсмен признался, что за эти деньги купит маме машину, чтобы она могла его возить на тренировки.

Для Росаса эта победа стала седьмой кряду и в карьере. Перрина провёл 17 поединков и потерпел 7 поражений, при чём три из них подряд.

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