Янис Икауниекс вернулся в чемпионат Латвии по футболу

Икауниекс, который уже выступал за RFS в 2020 году, подписал контракт на два сезона.

В 2020 году Икауниекс в составе RFS провёл 14 матчей, в которых забил 7 голов и сделал три результативные передачи. В 2021 году Икауниекс перешёл в финский "КуПС", в составе которого провёл 50 матчей, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. Вместе с финской командой он принимал участие в отборочных матчах в Лигу конференций.

За время своей карьеры 27-летний полузащитник выступал за норвежский "Стрёмсгодсет", греческую "Ларису", французский "Мец" и "Лиепаю".

В составе национальной сборной Икауниекс провёл 49 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами.

Футбольный клуб RFS в минувшем сезоне пробился в групповой этап Лиги конференций, завоевал бронзовые медали чемпионата Латвии и проиграл в финале Кубка страны.