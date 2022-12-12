На бульваре Кронвальда на трамвайных путях попал в аварию грузовик

В настоящее время трамваи 5-го маршрута в направлении Милгрависа ходят до улицы Аусекля, движение в направлении Ильгуциемса остановлено.

Это не первое ДТП за сегодня, связанное с трамваем 5 маршрута в Риге. Утром временно уже было ограничено движение трамваев 1 и 5 маршрутов.

Предприятие сообщило, что в зону ремонта железнодорожных путей на улицах Слокас и Балдонес въехал автомобиль, поэтому было ограничено движение трамваев в обоих направлениях.

Незадолго до 8:30 последствия аварии были устранены, однако предприятие предупреждает, что трамваи могут ходить с опозданием.

В то же время из-за погодных условий общественный транспорт в Риге задерживается вплоть до 40 минут, а в Рижском аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса.