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За три дня подтверждено 798 новых случаев Covid-19, скончались три человека

rus.tvnet.lv/LETA
За три дня подтверждено 798 новых случаев Covid-19, скончались три человека
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Больница во время ковид-пандемии. Иллюстративное фото
Больница во время ковид-пандемии. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

В прошедшую пятницу, 9 декабря, и два выходных дня выявлено 798 новых случаев Covid-19, поступили сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За три дня проведено 3505 тестов на Covid-19, 22,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 300,9 до 299,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6111 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 968 527 случаев заражения.

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