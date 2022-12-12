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Умер трёхкратный чемпион НБА Пол Сайлас

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Умер трёхкратный чемпион НБА Пол Сайлас
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Пол Сайлас
Пол Сайлас Фото: AP/Scanpix

В возрасте 79 лет скончался бывший баскетболист и тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Сайлас, сообщает CBS.

Сообщается, что Сайлас, который является отцом тренера "Хьюстона" Стивена Сайла, скончался в субботу от сердечного приступа.

Сайлас - трёхкратный чемпион НБА в составах "Бостона" (1974, 1976) и "Сиэтла" (1979). Он дважды выступал на Матче всех звёзд лиги и дважды попадал в первую сборную звёзд защиты.

В качестве главного тренера Сайлас возглавлял "Клипперс", "Шарлотт", "Новый Орлеан" и "Кливленд", а также работал ассистентом в нескольких командах. Тренерская карьера Сайласа длилась 32 года.

Под его руководством в 2003 году свою профессиональную карьеру в "Кливленде" начал будущий четырёхкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс

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