В возрасте 79 лет скончался бывший баскетболист и тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Сайлас, сообщает CBS.
Умер трёхкратный чемпион НБА Пол Сайлас
Умер трёхкратный чемпион НБА Пол Сайлас
Сообщается, что Сайлас, который является отцом тренера "Хьюстона" Стивена Сайла, скончался в субботу от сердечного приступа.
Сайлас - трёхкратный чемпион НБА в составах "Бостона" (1974, 1976) и "Сиэтла" (1979). Он дважды выступал на Матче всех звёзд лиги и дважды попадал в первую сборную звёзд защиты.
В качестве главного тренера Сайлас возглавлял "Клипперс", "Шарлотт", "Новый Орлеан" и "Кливленд", а также работал ассистентом в нескольких командах. Тренерская карьера Сайласа длилась 32 года.
Под его руководством в 2003 году свою профессиональную карьеру в "Кливленде" начал будущий четырёхкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс.
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