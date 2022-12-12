Рабочая неделя началась с метели и ужасной ситуации на дорогах. Но были и другие новости. О всем самом важном, что произошло в мире читайте в подборке RUS TVNET за понедельник, 12 декабря.
ГЛАВНОЕ ЗА 12 ДЕКАБРЯ ⟩ Cнежный понедельник, обрушилась крыша уличного катка и закрытие банка в Латвии
Новости Латвии:
Обеспечивая стабильность финансового сектора Латвии и заботясь о защите интересов клиентов банка, Совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) на внеочередном заседании сегодня, 12 декабря, принял решение приостановить оказание финансовых услуг Baltic International Bank SE.
Утром в понедельник, 12 декабря, крыша уличного катка Даугавпилсского олимпийского центра провалилась под тяжестью снега, сообщило Даугавпилсское самоуправление.
Из-за снегопада и метелей по всей стране осложнены условия на дорогах, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).
Каждый день в одном из популярных торговых центров столицы можно увидеть толпу подростков, которые стоят в очереди к магазину, торгующему электронными сигаретами и ароматическими добавками для курения.
В распоряжение программы Nekā personīga попало письмо, написанное компанией Дмитрия Мазепина - миллиардера, близкого к президенту России Владимиру Путину, и включенного в санкционные списки Евросоюза. Письмо адресовано Министерству иностранных дел Латвии. В нем Мазепин просит разрешить компании "УРАЛХИМ" отправлять нуждающимся в Африку застрявшие на складах Рижского порта грузы минеральных удобрений. Генеральный секретарь ООН обратится к президенту Латвии Эгилу Левитсу с аналогичной просьбой.
По мере улучшения погодных условий взлетно-посадочная полоса аэропорта "Рига" с 11:00 вновь открыта для движения самолетов.
На большей части территории страны к 16:00 условия движения по дорогам по-прежнему остаются особенно сложными. А в окрестностях Талси условия движения остаются критически плохими, сообщили представители Latvijas valsts ceļi (LVC).
За рубежом:
Литовский супруг матери детей министра обороны РФ Сергея Шойгу Елены Каминскас (ранее Шебуновой) Адолфас Каминскас лишен литовского гражданства.
Украинец Руслан поехал в Литву, чтобы купить внедорожник, необходимый солдатам ВСУ. Правда, домой он отправился без машины и без денег, сообщает портал 15min.
Три женщины, в том числе близкая подруга нового премьер-министра Италии, погибли в римском кафе. Некий мужчина выстрелил в нее и ранил еще четырех человек, сообщает BBC.
Среди стран, выступивших за снижение потолка цен на газ, - Бельгия, Греция, Италия и Польша. У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение ЕС об ограничении газовых цен, отмечает Bloomberg.
Утром 12 декабря на территории подмосковного торгового центра вспыхнул пожар, сообщает "Медуза".
Жить с печкой – дешево? Жить с печкой – модно? Жить с печкой – легко и просто? Давайте постараемся найти ответы на эти вопросы. В этом нам помогут три семьи, живущие с печным отоплением. Редакции известны их фамилии и адреса, но, по просьбе наших героев, мы называем их только по именам.
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