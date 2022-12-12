ГЛАВНОЕ ЗА 12 ДЕКАБРЯ ⟩ Cнежный понедельник, обрушилась крыша уличного катка и закрытие банка в Латвии

Новый командующий так называемой российской военной спецоперацией Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине и навел там дисциплину. Аналитики считают, что безжалостность делает этого генерала опасным противником для украинской армии, сообщает британская газета The Telegraph.

Интересное чтиво:

Во время пандемии Covid-19 продукты, которые не были расфасованы, исчезли с полок магазинов на значительный период времени. Сейчас ситуация та же: во многих продуктовых магазинах выставлены открытые коробки с печеньем, пряниками и другими вкусностями. Каждый может взять в мешочек столько, сколько захочется. Представляют ли такие продукты вирусную угрозу?

Латвийская радиоведущая и певица Лиене Ушакова В программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") откровенно рассказала о разводе с отцом ее сына.

Синоптики прогнозировали, что в ночь на понедельник, 12 декабря, начнется сильнейшая метель. Однако что-то пошло не так и многие жители Латвии снежной бури не заметили.

В возрасте 79 лет скончался бывший баскетболист и тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Сайлас, сообщает CBS.

В очередной раз латвийский инфлюенсер Элина Дидрихсон попала под критику общества. На этот раз речь шла об опубликованном видео с сыном, которым пользователи социальных сетей возмутились.

Эстонское общество защиты животных (ELS) составило таблицу, которая поможет вам оценить, как долго собаке безопасно находиться на улице в холодную погоду - если для маленькой собаки опасный для жизни холод начинается при температуре -7 градусов, то для большой - при -13.

Те, кто проводит время в разных футбольных пабликах, давно заметили, что аргентинца Лионеля Месси называют "козлом". Тех, кто не знаком с подоплёкой этой истории, подобное сравнение вводит в недоумение. Объясняем!