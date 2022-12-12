"Самый компетентный на данный момент": у армии Украины появился опасный противник

"Возможно, он самый компетентный командир, которого Россия назначила на эту должность", - говорит Дара Массикотта, старший научный сотрудник Rand Corporation, американского аналитического центра.

Генерал Суровикин принял командование российскими войсками в Украине как раз тогда, когда они достигли стадии дезорганизации и деморализации.

По словам источника, когда российская армия провалилась на юге Украины, генерал убедил президента России Владимира Путина разрешить ему уйти из Херсона, чтобы ситуация не превратилась в "кровавую бойню российских войск".

Аналитики говорят, что Россия пытается сломить моральный дух населения Украины.

"Сейчас российские войска ежедневно обстреливают Херсон артиллерийскими снарядами и наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей Украине", - добавляют аналитики.

Как сообщает The Telegraph, Суровикин назначен не для обороны, и Путин ждет от него "большой агрессии и больших военных успехов".