Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Самый компетентный на данный момент": у армии Украины появился опасный противник

rus.tvnet.lv
"Самый компетентный на данный момент": у армии Украины появился опасный противник
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Reuters/ScanPix

Новый командующий так называемой российской военной спецоперацией Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине и навел там дисциплину. Аналитики считают, что безжалостность делает этого генерала опасным противником для украинской армии, сообщает британская газета The Telegraph.

"Возможно, он самый компетентный командир, которого Россия назначила на эту должность", - говорит Дара Массикотта, старший научный сотрудник Rand Corporation, американского аналитического центра.

Генерал Суровикин принял командование российскими войсками в Украине как раз тогда, когда они достигли стадии дезорганизации и деморализации.

По словам источника, когда российская армия провалилась на юге Украины, генерал убедил президента России Владимира Путина разрешить ему уйти из Херсона, чтобы ситуация не превратилась в "кровавую бойню российских войск".

Аналитики говорят, что Россия пытается сломить моральный дух населения Украины.

"Сейчас российские войска ежедневно обстреливают Херсон артиллерийскими снарядами и наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей Украине", - добавляют аналитики.

Как сообщает The Telegraph, Суровикин назначен не для обороны, и Путин ждет от него "большой агрессии и больших военных успехов".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх