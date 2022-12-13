СМИ: Аргентина готовит "грязный план" на матч с Хорватией

По информации издания, один из аргентинских футболистов разговаривал с одноклубниками из европейской команды по видеозвонку. Футболист признался своим товарищам по команде, что им дали задание спровоцировать хорватов и вывести их из себя.

Он заверил, что аргентинцы "сломают и победят Хорватию за 60 минут". Отмечается, что этот футболист является игроком стартового состава национальной команды.

Три игрока сборной Аргентины якобы получили специальные инструкции, как вывести из себя трёх хорватов, которых они считают наиболее вспыльчивыми.

"Они не боятся делать всё возможное ради победы. Жаль, что кто-то хочет выйти в финал чемпионата мира грязными методами. Нужно постараться сохранить спокойствие и обыграть Аргентину на поле", - сказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Напомним, сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Встреча состоится 13 декабря в 21:00 по латвийскому времени. В другом полуфинальном матче, который пройдёт 14 декабря, сборная Франции встретится с Марокко.