Школьное образование в Эстонии переходит на государственный язык

Требования к квалификации учителей дополнены требованием к знанию эстонского языка, согласно которому учителя должны владеть эстонским языком на уровне C1. По сравнению с первоначальным законопроектом, требование о знании языка для руководителей образовательных учреждений было перенесено на один год ранее по запросу министерства во время процедуры в Рийгикогу. Они должны будут соответствовать уровню знания эстонского языка C1 уже с 1 августа 2023 года.

Руководители школы станут лидерами и примером для своего коллектива на протяжении всего переходного периода. Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года.

Государство будет поддерживать переход на эстоноязычное обучение спланированными действиями и финансовой помощью. С сентября 2023 года для всех учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов - 1,3.

Всем работникам сферы образования будут предложены языковые курсы и курсы повышения квалификации без отрыва от работы, а руководители школ смогут поучаствовать в различных проектах профессионального развития. Повышение заработной платы учителей также внесет значительный вклад в повышение квалификации учителей.

Школы и детские сады также могут получить различные государственные субсидии на преподавание на эстонском языке и приобретение учебных материалов. Разрабатываются новые тесты на знание языка и учебные материалы, а в дошкольном образовании создается новая электронная платформа для учебных материалов.

Существующие методические и учебные материалы будут систематизированы. Добавляются новые лингвистические инструменты, облегчающие преподавание и изучение эстонского как второго языка. Надзор над преподаванием эстонского языка и на эстонском языке уже расширен, и Языковой департамент будет вовлечен в надзор над учреждениями дошкольного, общего и профессионального образования. Начиная с 2023/2024 учебного года, государство будет предлагать консультационные услуги для поддержки перехода на эстоноязычное обучение.