Парламент Эстонии принял законодательные проекты, необходимые для перехода ко всеобщему образованию на эстонском языке. Теперь в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольных детских учреждениях, Законе о частных учебных заведениях и Законе о профессиональных учебных заведениях однозначно указано, что языком обучения является эстонский. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Школьное образование в Эстонии переходит на государственный язык
Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что теперь переход на эстоноязычное обучение одобрен законом.
"Спасибо всем, кто внес свой вклад! Я рад, что различные стороны пришли к общему пониманию того, что переход на эстоноязычное обучение должен быть осуществлен быстро. Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык - это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодежи", - говорит он.
"Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать и противостоять империалистическим интересам России. Министерство образования и науки, безусловно, окажет широкую поддержку всем муниципальным органам власти, школам и детским садам, чтобы обеспечить плавный переход", - добавляет министр Лукас.
Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году.
Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года.
В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.
Для того, чтобы в 2024/25 учебном году и далее проводить учебную работу во всех классах не на эстонском, а на другом языке, необходимо получить разрешение правительства, которое по запросу волостного или городского совета может сделать исключение сроком на один год для учреждения или отдельной группы.
Школы с углубленным преподаванием европейских языков, которые уже получили разрешение правительства до 1 сентября 2024 года, могут продолжать работу на нынешних условиях. Это означает, что им не нужно каждый год обращаться за новым разрешением. Школы, в которых преподавание ведется не на эстонском языке, могут также использовать в некоторых классах учебную программу IB. Для обучения детей и молодежи с особыми потребностями можно при необходимости использовать другой язык наряду с эстонским, или же только другой язык.
Как и сейчас, для учеников, чей родной язык не является языком обучения, или которые говорят дома на языке, отличном от языка обучения, школа продолжит проводить уроки родного языка и культуры, если этого пожелают не менее десяти учеников с таким же родным языком.
Требования к квалификации учителей дополнены требованием к знанию эстонского языка, согласно которому учителя должны владеть эстонским языком на уровне C1. По сравнению с первоначальным законопроектом, требование о знании языка для руководителей образовательных учреждений было перенесено на один год ранее по запросу министерства во время процедуры в Рийгикогу. Они должны будут соответствовать уровню знания эстонского языка C1 уже с 1 августа 2023 года.
Руководители школы станут лидерами и примером для своего коллектива на протяжении всего переходного периода. Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года.
Государство будет поддерживать переход на эстоноязычное обучение спланированными действиями и финансовой помощью. С сентября 2023 года для всех учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов - 1,3.
Всем работникам сферы образования будут предложены языковые курсы и курсы повышения квалификации без отрыва от работы, а руководители школ смогут поучаствовать в различных проектах профессионального развития. Повышение заработной платы учителей также внесет значительный вклад в повышение квалификации учителей.
Школы и детские сады также могут получить различные государственные субсидии на преподавание на эстонском языке и приобретение учебных материалов. Разрабатываются новые тесты на знание языка и учебные материалы, а в дошкольном образовании создается новая электронная платформа для учебных материалов.
Существующие методические и учебные материалы будут систематизированы. Добавляются новые лингвистические инструменты, облегчающие преподавание и изучение эстонского как второго языка. Надзор над преподаванием эстонского языка и на эстонском языке уже расширен, и Языковой департамент будет вовлечен в надзор над учреждениями дошкольного, общего и профессионального образования. Начиная с 2023/2024 учебного года, государство будет предлагать консультационные услуги для поддержки перехода на эстоноязычное обучение.
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