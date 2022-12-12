В прошлую субботу, 10 декабря, во время охоты в Далбе, в Елгавском крае раненый кабан напал на охотника, сообщила Государственная служба леса (VMD).
На охотника напал раненный кабан
На охотника напал раненный кабан
Как рассказал начальник охотничьего отдела VMD Валтерс Лусис, охотник выстрелил в кабана, попал, но не убил.
С разрешения руководителя охоты, он подошел к раненому зверю, окруженному охотничьими собаками.
Кабан напал на охотника, повредив ему ноги.
Охотника доставили в Елгавскую больницу, где ему оказали первую помощь. Лусис не смог сказать, вернулся ли охотник домой или все еще находится в медицинском учреждении.
По факту инцидента начато стандартное расследование, но судя по всему, все процедуры были соблюдены, нарушений нет.
По словам Лусиса, в этом году это уже пятый несчастный случай на охоте.
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