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На охотника напал раненный кабан

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На охотника напал раненный кабан
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Кабан в лесу Даугавпилсского края
Кабан в лесу Даугавпилсского края Фото: Ivars Soikāns/LETA

В прошлую субботу, 10 декабря, во время охоты в Далбе, в Елгавском крае раненый кабан напал на охотника, сообщила Государственная служба леса (VMD).

Как рассказал начальник охотничьего отдела VMD Валтерс Лусис, охотник выстрелил в кабана, попал, но не убил.

С разрешения руководителя охоты, он подошел к раненому зверю, окруженному охотничьими собаками.

Кабан напал на охотника, повредив ему ноги.

Охотника доставили в Елгавскую больницу, где ему оказали первую помощь. Лусис не смог сказать, вернулся ли охотник домой или все еще находится в медицинском учреждении.

По факту инцидента начато стандартное расследование, но судя по всему, все процедуры были соблюдены, нарушений нет.

По словам Лусиса, в этом году это уже пятый несчастный случай на охоте.

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