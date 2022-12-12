На охотника напал раненный кабан

Как рассказал начальник охотничьего отдела VMD Валтерс Лусис, охотник выстрелил в кабана, попал, но не убил.

С разрешения руководителя охоты, он подошел к раненому зверю, окруженному охотничьими собаками.

Кабан напал на охотника, повредив ему ноги.

Охотника доставили в Елгавскую больницу, где ему оказали первую помощь. Лусис не смог сказать, вернулся ли охотник домой или все еще находится в медицинском учреждении.

По факту инцидента начато стандартное расследование, но судя по всему, все процедуры были соблюдены, нарушений нет.

По словам Лусиса, в этом году это уже пятый несчастный случай на охоте.