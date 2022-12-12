"Хорошо и правильно": Левитс провозгласил о создании поста министра климата и энергетики

Президент Эгил Левитс в понедельник, 12 декабря, провозгласил принятые Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о государственном управлении и закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание должности вице-министра и должности министра климата и энергетики.