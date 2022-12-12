Президент Эгил Левитс в понедельник, 12 декабря, провозгласил принятые Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о государственном управлении и закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание должности вице-министра и должности министра климата и энергетики.
"Хорошо и правильно": Левитс провозгласил о создании поста министра климата и энергетики
"Хорошо и правильно": Левитс провозгласил о создании поста министра климата и энергетики
Поправки к обоим законам вступят в силу 13 декабря, сообщили в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Как сообщалось, Левитс подчеркнул, что считает поправки "хорошими и правильными, потому что необходимо модернизировать нашу систему государственного управления".
RUS TVNET уже писал, что 1 декабря Сейм большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к Закону о Кабинете министров, создав новую должность - министра климата и энергетики.
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