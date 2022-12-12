В программе Латвийского телевидения (LTV) Aizliegtais paņēmiens сравнивалось количество военнообученных людей в Латвии и Эстонии.
Сравнение армий Латвии и Эстонии по количеству обученных военных
Сравнение армий Латвии и Эстонии по количеству обученных военных
По данным Минобороны Эстонии, численность эстонской профессиональной армии составляет около 4000 человек, добровольческая национальная гвардия ("Лига обороны") насчитывает 17000 человек, а обученный резерв составляет 80000 человек.
По данным Минобороны Латвии, численность профессиональной армии составляет около 6 700 человек, земессардзе - около 10 000, а подготовленных резервистов - около 36 000 человек.
В программе LTV также подчеркивается тот факт, что население Латвии примерно в два раза больше, чем в Эстонии.
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