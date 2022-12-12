Партнеры будущей коалиции достигли соглашения о том, что политическая ответственность за цифровую сферу будет возложена на Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), заявил один из лидеров партийного объединения "Новое Единство", будущий министр финансов Арвил Ашераденс.
Ответственность за цифровую сферу будет возложена на VARAM
Ответственность за цифровую сферу будет возложена на VARAM
Еще предстоит провести дискуссии с Министерством сообщения о том, какие связанные с цифровой сферой структурные подразделения могут быть переведены в VARAM.
Планируется сохранить нынешнее название VARAM, добавил политик "Нового Единства".
Комментируя достигнутое соглашение, председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс указал, что пришло время наладить процесс цифровизации, который в настоящее время раздроблен по разным отраслям.
По словам Таварса, для объединения деятельности в этой сфере предстоит проделать большую работу в комитетах Кабинета министров, а также следует ожидать определенного сопротивления переменам со стороны чиновников.
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