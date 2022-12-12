Ответственность за цифровую сферу будет возложена на VARAM

Еще предстоит провести дискуссии с Министерством сообщения о том, какие связанные с цифровой сферой структурные подразделения могут быть переведены в VARAM.

Планируется сохранить нынешнее название VARAM, добавил политик "Нового Единства".

Комментируя достигнутое соглашение, председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс указал, что пришло время наладить процесс цифровизации, который в настоящее время раздроблен по разным отраслям.

По словам Таварса, для объединения деятельности в этой сфере предстоит проделать большую работу в комитетах Кабинета министров, а также следует ожидать определенного сопротивления переменам со стороны чиновников.