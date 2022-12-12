Зеленский: "Россия стала символом пустоты, чего-то очень неприятного"

В ходе интервью Зеленский признал, что большая часть российского общества верит в Путина.

"Они закрыли дверь, закрыли окно и спрятались от войны. Трусость это. Не знаешь, где живешь, не узнаешь реальность", - подчеркивает Зеленский.

"Если не станет Путина, то войны не будет. Авторитарный режим опасен, так как он представляет собой большой риск. Не может все зависеть от одного человека. И если такой человек уходит, институции останавливаются. Такое было во время Советского Союза", - заявил президет Украины.

Зеленский считает, что когда Путин уйдет, россияне будут бороться за демократию, но в этот момент уже наступит полная изоляция страны от всего цивилизованного мира.

"Россия стала символом пустоты, чего-то очень неприятного", - резюмирует Зеленский.