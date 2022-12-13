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Журнулисты второй год подряд признали Гутковскиса лучшим футболистом Латвии

rus.tvnet.lv
Журнулисты второй год подряд признали Гутковскиса лучшим футболистом Латвии
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Владислав Гутковскис
Владислав Гутковскис Фото: rakow.com

Владислав Гутковскис был признан лучшим футболистом Латвии 2022 года в голосовании местных спортивных журналистов, которое было организовано футбольными обозревателями Эдмундом Новицкисом и Илваром Косцинкевичем. Результаты голосования были опубликованы на портале sportacentrs.com.

Гутковскис в 2022 году помог польскому клубу "Ракув" завоевать серебряные медали чемпионата Польши и одержать победу в Кубке Польши, забив мяч в финале. В ноябре Гутковскис в одном из матчей чемпионата Польши отметился четырьмя забитыми мячами.

В составе сборной Латвии 27-летний нападающий в этом году забил 6 голов, пять из которых в Лиге Наций.

Вторым в голосовании стал нападающий Раймонд Кроллис, который в минувшем сезоне забил 24 мяча и помог "Валмиере" выиграть первый в истории клуба чемпионский титул. По данным портала Transfermarkt, 21-летний Кроллис на данный момент является самым дорогим игроком Латвии.

Третье место в голосовании журналистов занял Янис Икауниекс, который в этом году в составе команды "КуПС" выиграл Кубок Финляндии и стал вице-чемпионом страны. За финский клуб 27-летний Икауниекс забил 16 голов и ещё четырьмя точными ударами отметился в составе национальной команды.

Гутковскис набрал в голосовании 267 очков, Кроллис - 217, а Икауниекс - 180. Четвёртым с 138 очками стал нападающий Роберт Улдрикис, а пятым - вратарь Павел Штейнбор (120). В голосовании приняли участие 51 представитель СМИ. С подробными результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Напомним, Латвийская федерация футбола (ЛФФ) объявит лучшего футболиста года в эту пятницу, 16 декабря.

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