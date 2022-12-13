Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) сегодня в 12 часов на пресс-конференции сообщит о решениях в отношении Baltic International Bank, деятельность которого была приостановлена в понедельник вечером.
FKTK проинформирует о приостановке деятельности Baltic International Bank
FKTK проинформирует о приостановке деятельности Baltic International Bank
В пресс-конференции примет участие председатель FKTK Санта Пургайле, сообщили в FKTK.
Принимая во внимание процесс интеграции FKTK и Банка Латвии, а также тот факт, что некоторые сотрудники FKTK уже работают в помещениях Банка Латвии, пресс-конференция состоится в Центре знаний Банка Латвии, на улице Кр. Валдемара, 2А в Риге.
Как сообщалось, правление FKTK на внеочередном заседании в понедельник приняло решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank, свидетельствует информация на сайте FKTK.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!