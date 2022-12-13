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FKTK проинформирует о приостановке деятельности Baltic International Bank

rus.tvnet.lv/LETA
FKTK проинформирует о приостановке деятельности Baltic International Bank
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Здание Baltic International Bank в Риге
Здание Baltic International Bank в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) сегодня в 12 часов на пресс-конференции сообщит о решениях в отношении Baltic International Bank, деятельность которого была приостановлена в понедельник вечером.

В пресс-конференции примет участие председатель FKTK Санта Пургайле, сообщили в FKTK.

Принимая во внимание процесс интеграции FKTK и Банка Латвии, а также тот факт, что некоторые сотрудники FKTK уже работают в помещениях Банка Латвии, пресс-конференция состоится в Центре знаний Банка Латвии, на улице Кр. Валдемара, 2А в Риге.

Как сообщалось, правление FKTK на внеочередном заседании в понедельник приняло решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank, свидетельствует информация на сайте FKTK.

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