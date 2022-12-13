FKTK проинформирует о приостановке деятельности Baltic International Bank

Принимая во внимание процесс интеграции FKTK и Банка Латвии, а также тот факт, что некоторые сотрудники FKTK уже работают в помещениях Банка Латвии, пресс-конференция состоится в Центре знаний Банка Латвии, на улице Кр. Валдемара, 2А в Риге.