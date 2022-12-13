Отец погибшей в Плявниеках девочки возмущен: прошел почти год, но переход безопаснее не стал

Угис, ежедневно наблюдающий за потоком пешеходов и автомобилей на улице А. Сахарова, уверен, что безопасность на этом переходе необходимо улучшить, чтобы пешеходы могли безопасно пересекать четырехполосную дорогу.

"Эти участки дороги нужно сделать более безопасными. Люди ходят по ночам и вечерам, когда темно. Здесь не просматриваются, нормально не просматриваются эти пешеходные переходы. Регулируемого пешеходного перехода, конечно, здесь недостаточно, так как водителю нужно видеть, нужно предусматривать, он должен быть уверен в том, что видит впереди", - рассказывает Угис.

В департаменте сообщения Рижской думы поясняют, что в первую очередь самоуправление планирует оборудовать светофорами и перестроить 15 самых опасных нерегулируемых переходов, а затем можно будет улучшить безопасность и в других местах.

В департаменте рассказали, что недавно было приобретено специально предусмотренное для пешеходных переходов освещение для улучшения видимости и в течение ближайшего года оно может быть установлено в упомянутом Угисом месте на улице А. Сахарова.

Подготавливается список и с другими пешеходными переходами в Риге, где необходимо сменить освещение на новые LED-лампы, однако представитель департамента отметил, что новые переходы устанавливаются уже сразу с ними. Янис Вайводс рассказал, что столь хорошо оборудованные и безопасные переходы, как на улице Бруниниеку, в будущем могут появиться и в других местах столицы, однако пока они еще тестируются.

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