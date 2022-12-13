Выявлено 465 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

За день было проведено 2464 теста на Covid-19, 17,2% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 299,2 до 295,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6113 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 968 992 случая заражения.

Госпитализации

За минувшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 441 до 448 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера были госпитализированы 58 пациентов с Covid-19, выписаны 46 человек.

У 131 пациента Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 125 человек среднетяжелое течение заболевания, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии.