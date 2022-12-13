В Риге из-за снега автобусы и троллейбусы опаздывают вплоть до 35 минут

С другой стороны, трамваи практически не опаздывают.

В Риге во вторник утром к работам по уборке улиц и тротуаров приступили 99 единиц техники, а в Вецриге тротуары чистят вручную.

Минувшей ночью в Риге выпало около семи сантиметров снега, местами на проезжей части образуется слякоть, что затрудняет движение.

Галерея: Метель в Риге

Уборка проезжей части проводится в приоритетном порядке, начиная с главных городских улиц, мостов, путепроводов и велосипедных дорожек.

Улицы микрорайонов с менее интенсивным движением очищают по необходимости, и на них допустим небольшой снежный покров. Кроме того, проходит очистка пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и автостоянок Rīgas satiksme.

Самоуправление предупреждает жителей, что местами передвижение может быть осложнено, так как работы по уборке осуществляются постепенно, и в очищенных местах спустя время может образоваться новый снежный покров или обледенение.