Жуткий вой собаки от действий хозяина потряс Межциемс. Как обуздать живодера?

Об этой проблеме упомянула и Илзе Джонсоне, которая убеждена, что в Латвии до сих пор много "необученных" хозяев, которые не умеют справляться и обращаться с собаками, особенно с большими. И есть опасность того, что такие животные могут стать опасным оружием в руках людей.

Что делать, если вы стали свидетелем подобного обращения?

Представитель муниципальной полиции Том Садовскис сказал, что если насилие происходит у вас на глазах, то самое простое - это позвонить по телефону 110, чтобы полиция успела зафиксировать правонарушение. Если же у свидетеля есть видеоматериалы или сведения о том, что с животным обращаются негуманно, тогда можно позвонить в PVD по телефону 67027402 (работает круглосуточно). Для того, чтобы сообщить о жестоком обращении с животным за пределами Риги, необходимо звонить в региональные отделения PVD.

В полиции отметили, что очень важно, чтобы окружающие, заметившие жестокое обращение с животным, не боялись сообщить об этом в полицию.

Кто вообще занимается защитой животных в Латвии?

Всеми вопросами, которые связаны с защитой животных в Латвии и жестоким к ним отношением, заведует PVD. Она контролирует, как содержатся животные в приютах, ​​гостиницах для животных и других местах.