Хозяин наклоняется над собакой, производит какие-то манипуляции, далее слышен жуткий вой животного. Видео снято на улице Друвиенас в микрорайоне Межциемс. Очевидцы происходящего не остались равнодушными и вызвали полицию.
Жуткий вой собаки от действий хозяина потряс Межциемс. Как обуздать живодера?
Видео с таким содержанием тут же распространилось в социальных сетях. Было ли это жестоким обращением с собакой и что делать в подобных случаях? Разбирался RUS TVNET.
В комментариях автор этого видео написала, что она дождалась приезда полицейских, но те не помогли, а сказали, что надо писать заявление через Latvija.lv.
В свою очередь в полиции RUS TVNET сообщили, что по данному происшествию поступил вызов и было получено заявление о жестоком обращении. Однако в соответствии с "Законом о защите животных" (статья 60) все материалы были отправлены в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) для оценки.
Специалист по связи с общественностью PVD Илзе Мейстере подтвердила, что они получили информацию от муниципальной полиции, но проверка случая только началась и пока рано делать какие-либо выводы.
При этом, исходя из законодательства, максимальное наказание, которое грозит мужчине - это штраф, так как речь идет об относительно "мягком" нарушении.
Общественный защитник животных и кинолог Виолетта рассказала RUS TVNET о том, как трудно бывает наказать нерадивого хозяина - если на животном не осталось ярко выраженных следов побоев, животное не запущено, то и доказать факт жестокого обращения бывает проблематично.
Например, и в этом случае подключилось подразделение приюта Ulubele - общество Dzīvnieku policija. Сразу после инцидента активисты провели проверку собаки и условий ее содержания. По их словам, животное на вид ухоженное. При этом представители Dzīvnieku policija говорят, что хозяин собаки по характеру - человек жесткий, а также дополнительно прошел тренировку в каком-то клубе, где его обучили именно таким методам дрессуры.
При этом руководитель приюта Ulubele Илзе Джонсоне отметила, что "такими методами обучать собаку - совершенно неприемлемо" и следует выяснить, что это за клуб.
В Латвийской кинологической федерации (LKF) также посмотрели это видео и твердо заявили,
что действия, совершаемые владельцем собаки, являются жестоким обращением с животным.
И "Закон о защите животных", и вытекающие из него положения Кабинета министров предусматривают, что дрессировка не должна проводиться путем причинения боли и стресса животному. В LKF отметили, что к подобным методам часто прибегали в советское время, когда собаку дрессировали ударами и болевыми приемами. Современные дрессировщики работают совсем по-другому.
Также в LKF считают, что прежде, чем заводить собаку, человек должен учитывать свои возможности - сколько времени он может уделять ей, подходящий ли у него характер для этой породы. Это позволило бы избежать подобных ситуаций, как на видео, когда владелец собаки не понимает, что он мучает животное и совершает правонарушение. Потому что те, кто перед покупкой собаки знакомится с характером животного, процессом дрессировки и т. д., ведут себя предусмотрительно, уверены в федерации.
Об этой проблеме упомянула и Илзе Джонсоне, которая убеждена, что в Латвии до сих пор много "необученных" хозяев, которые не умеют справляться и обращаться с собаками, особенно с большими. И есть опасность того, что такие животные могут стать опасным оружием в руках людей.
Что делать, если вы стали свидетелем подобного обращения?
Представитель муниципальной полиции Том Садовскис сказал, что если насилие происходит у вас на глазах, то самое простое - это позвонить по телефону 110, чтобы полиция успела зафиксировать правонарушение. Если же у свидетеля есть видеоматериалы или сведения о том, что с животным обращаются негуманно, тогда можно позвонить в PVD по телефону 67027402 (работает круглосуточно). Для того, чтобы сообщить о жестоком обращении с животным за пределами Риги, необходимо звонить в региональные отделения PVD.
В полиции отметили, что очень важно, чтобы окружающие, заметившие жестокое обращение с животным, не боялись сообщить об этом в полицию.
Кто вообще занимается защитой животных в Латвии?
Всеми вопросами, которые связаны с защитой животных в Латвии и жестоким к ним отношением, заведует PVD. Она контролирует, как содержатся животные в приютах, гостиницах для животных и других местах.
Именно PVD проверяет информацию о нарушениях требований содержания животных или жестоком обращении с ними (обычно во взаимодействии с полицией). Также на PVD лежит обязанность оценивать опасность собак для человека и общества.
Если PVD находит нарушение, то хозяину животного может грозить штраф - обычно от 100 до 2000 евро.
Такое наказание применяют в случае более "мягких" нарушений, например, когда животное ранено, травмировано, нарушены правила содержания в легкой форме. Такие нарушения влекут за собой административную, но не уголовную ответственность.
В случае более серьезных нарушений в уголовном законе Латвии есть статья 230 - "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также истязание животных".
За убийство животного и серьезные увечья виновного могут приговорить к содержанию под стражей на срок до трех лет, а также наложить штраф, назначить принудительные работы или домашний арест.
Если такие же действия совершены в присутствии публики, несовершеннолетних или группой лиц, то наказание может составить уже до пяти лет тюрьмы.
Второй пункт этой статьи говорит о неправильном содержании животных, за что тоже может последовать наказание до трех лет тюрьмы.
Люди часто воспринимают животное так, как написано в Гражданском кодексе: это их собственность. Поэтому они не всегда понимают, что нельзя жестоко обращаться с этим животным, нельзя его мучить и убивать.
Кроме того, в Латвии принят "Закон о защите животных", который содержит базовые правила - что можно и что нельзя делать с животным. Например, жестоким обращением считается:
- нанесение увечий и истязание животного;
- оставление животного без присмотра;
- издевательство над животным;
- использование животного в розыгрышах.
Полный текст закона можно посмотреть тут.
Отдельно указано, что человеку запрещается содержать животное, если он был наказан за жестокое обращение с животными ранее.
Правда, в интервью порталу RUS LSM директор приюта Dzīvnieku draugs Солвита Виба рассказала о том, как этот пункт закона обходят в жизни: "Человек, который уже осужден по этой статье, не имеет права держать животных. Но есть случаи на практике, что если один член семьи получил наказание за жестокое обращение с животным, то, например, нет проблем другому члену семьи зарегистрировать животное на себя".
С другой стороны, президент LKF Вия Ключниеце сказала, что в общественном сознании происходит сдвиг и сейчас к животным относятся гораздо лучше, чем 20 лет назад. По ее словам, об этом свидетельствует тот факт, что количество бездомных, брошенных животных значительно уменьшилось не только в Риге, но и в других местах. Ассортимент товаров для животных также подтверждает, что люди сейчас намного лучше понимают потребности животных, заботятся о подходящем для них рационе, витаминах, покупают игрушки и т. д.
В свою очередь в PVD заметили, что, хотя количество жалоб увеличивается из года в год - это, скорее, признак того, что общество становится более образованным и нетерпимым к случаям жестокого обращения.
В 2019 году суды Латвии вынесли 11 приговоров за жестокое обращение с животными. Из них в четырех случаях были назначены принудительные работы (от 210 до 300 часов), в двух случаях назначено условное лишение свободы, а в пяти случаях - лишение свободы на срок от 1 до 4 месяцев.
Данные PVD говорят, что только в 2021 году службой было проведено 1953 проверки в местах содержания животных, в 348 случаях выявлены нарушения санитарно-бытовых требований.
За 11 месяцев 2022 года в Государственной полиции были зарегистрированы 50 уголовных производств за жестокое обращение с животными и четыре уголовных производства за нарушение правил содержания животных.
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