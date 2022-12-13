Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Полуфинальный матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился победой сборной Аргентины со счётом 3:0.

Аргентинцы на протяжении всего матча владели инициативой и превосходили сборную Хорватии, которая за весь матч нанесла всего два удара в створ ворот соперника.

Счёт в матче на 34-й минуте открыл Лионель Месси, который реализовал 11-метровый удар. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину, не оставив шансов голкиперу Доминику Ливаковичу.

Спустя пять минут после сольного прохода мяч в ворота хорватской команды отправил Хулиан Альварес. На 69-й минуте Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Месси, который совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграл защитника балканцев Йошко Гвардиола и выкатил мяч под удар Альваресу.

Отметим, что на счету Месси стало пять голов на мировом первенстве в Катаре. В гонке бомбардиров он догнал француза Килиана Мбаппе.