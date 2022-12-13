Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира по футболу и первой пробилась в финал турнира.
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Полуфинальный матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился победой сборной Аргентины со счётом 3:0.
Аргентинцы на протяжении всего матча владели инициативой и превосходили сборную Хорватии, которая за весь матч нанесла всего два удара в створ ворот соперника.
Счёт в матче на 34-й минуте открыл Лионель Месси, который реализовал 11-метровый удар. Месси разбежался и вколотил мяч под перекладину, не оставив шансов голкиперу Доминику Ливаковичу.
Спустя пять минут после сольного прохода мяч в ворота хорватской команды отправил Хулиан Альварес. На 69-й минуте Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Месси, который совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграл защитника балканцев Йошко Гвардиола и выкатил мяч под удар Альваресу.
Отметим, что на счету Месси стало пять голов на мировом первенстве в Катаре. В гонке бомбардиров он догнал француза Килиана Мбаппе.
Для Месси этот гол стал 11-м на чемпионатах мира. Таким образом, он стал единоличным лидером в списке бомбардиров национальной команды на ЧМ в истории. Ранее он делил первую строчку с Габриэлем Батистутой (по 10 мячей).
Кроме того, Месси повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Оба футболиста провели по 25 матчей на мундиалях. Если аргентинец выйдет на поле в финале, то он превзойдёт Маттеуса.
В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция - Марокко, который пройдёт в среду, 14 декабря. Начало - в 21:00.
Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе "Лусаил", а матч за третье место пройдёт 17 декабря на арене "Халифа". Обе игры начнутся в 17:00.
Пары 1/2 финала:
- 13 декабря, 21:00, Аргентина - Хорватия (3:0)
- 14 декабря, 21:00, Франция - Марокко
Матч за третье место:
- 17 декабря, 17:00, Хорватия - Франция/Марокко
Финал:
- 18 декабря, 17:00, Аргентина - Франция/Марокко
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