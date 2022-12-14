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Франция второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира

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Франция второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира
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Тео Эрнандес
Тео Эрнандес Фото: AFP/SCANPIX

Сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале турнира в Катаре команду Марокко.

Матч проходил на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершился победой сборной Франции со счётом 2:0.

Французы вышли вперёд уже на 5-й минуте - отличился защитник Тео Эрнандес, который воспользовался неразберихой в штрафной Марокко и прошил голкипера Яссина Буну.

Эрнандес стал первым футболистом, которой поразил ворота Марокко на ЧМ-2022. Команда Валида Реграги сохранила ворота сухими в 4 из 5 предыдущих игр на турнире. В игре с Канадой (2:1) в свои ворота забил защитник Найеф Агерд.

Действующие чемпионы мира могли удвоить преимущество на 17-й минуте, но убежавший в контратаку Оливье Жиру отправил мяч в штангу ворот.

В конце первого тайма уже французов выручила конструкция ворот. Хаким Зиеш подал угловой, в штрафной французов возникла суматоха и Джавад Эль-Ямик решил завершить всё ударом через себя - мяч полетел прямо в штангу ворот Уго Льориса.

На 79-й минуте Килиан Мбаппе накрутил нескольких соперников в штрафной и пробил по воротам. Мяч, отрикошетил от марокканского защитника и отскочил на вышедшего только что Рандаля Коло Муани, который и поразил пустые ворота.

В оставшееся время матча марокканские футболисты пытались спасти встречу, но Франция удержала победный счёт.

Отметим, что сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. На чемпионате мира-2018 в России сборная Франции дошла до финала, где обыграла Хорватию (4:2).

Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах мира - в 1998 и 2018 годах, один раз выиграла серебро (2006) и дважды - бронзу (1958, 1986). Аргентина также дважды выигрывала чемпионат мира (1978, 1986). В последний раз аргентинцы играли в финале в 2014-м, когда уступили Германии.

Матч за третье место:

  • 17 декабря, 17:00, Хорватия - Марокко

Финал:

  • 18 декабря, 17:00, Аргентина - Франция

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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