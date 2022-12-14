Франция второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира

Матч проходил на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершился победой сборной Франции со счётом 2:0.

Французы вышли вперёд уже на 5-й минуте - отличился защитник Тео Эрнандес, который воспользовался неразберихой в штрафной Марокко и прошил голкипера Яссина Буну.

Эрнандес стал первым футболистом, которой поразил ворота Марокко на ЧМ-2022. Команда Валида Реграги сохранила ворота сухими в 4 из 5 предыдущих игр на турнире. В игре с Канадой (2:1) в свои ворота забил защитник Найеф Агерд.

Действующие чемпионы мира могли удвоить преимущество на 17-й минуте, но убежавший в контратаку Оливье Жиру отправил мяч в штангу ворот.

В конце первого тайма уже французов выручила конструкция ворот. Хаким Зиеш подал угловой, в штрафной французов возникла суматоха и Джавад Эль-Ямик решил завершить всё ударом через себя - мяч полетел прямо в штангу ворот Уго Льориса.