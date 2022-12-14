Сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале турнира в Катаре команду Марокко.
Франция второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира
Матч проходил на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершился победой сборной Франции со счётом 2:0.
Французы вышли вперёд уже на 5-й минуте - отличился защитник Тео Эрнандес, который воспользовался неразберихой в штрафной Марокко и прошил голкипера Яссина Буну.
Эрнандес стал первым футболистом, которой поразил ворота Марокко на ЧМ-2022. Команда Валида Реграги сохранила ворота сухими в 4 из 5 предыдущих игр на турнире. В игре с Канадой (2:1) в свои ворота забил защитник Найеф Агерд.
Действующие чемпионы мира могли удвоить преимущество на 17-й минуте, но убежавший в контратаку Оливье Жиру отправил мяч в штангу ворот.
В конце первого тайма уже французов выручила конструкция ворот. Хаким Зиеш подал угловой, в штрафной французов возникла суматоха и Джавад Эль-Ямик решил завершить всё ударом через себя - мяч полетел прямо в штангу ворот Уго Льориса.
На 79-й минуте Килиан Мбаппе накрутил нескольких соперников в штрафной и пробил по воротам. Мяч, отрикошетил от марокканского защитника и отскочил на вышедшего только что Рандаля Коло Муани, который и поразил пустые ворота.
В оставшееся время матча марокканские футболисты пытались спасти встречу, но Франция удержала победный счёт.
Отметим, что сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. На чемпионате мира-2018 в России сборная Франции дошла до финала, где обыграла Хорватию (4:2).
Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах мира - в 1998 и 2018 годах, один раз выиграла серебро (2006) и дважды - бронзу (1958, 1986). Аргентина также дважды выигрывала чемпионат мира (1978, 1986). В последний раз аргентинцы играли в финале в 2014-м, когда уступили Германии.
Матч за третье место:
- 17 декабря, 17:00, Хорватия - Марокко
Финал:
- 18 декабря, 17:00, Аргентина - Франция
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