Украинский боксёр Александр Усик в следующем поединке встретится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Об этом информирует пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Усик узнал имя следующего соперника. Это снова не Фьюри
Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, которым владеет Усик. Дата и место проведения боя пока не называются.
Чуть ранее в IBF заказали Усику бой со своим претендентом - хорватом Филипом Хрговичем. В WBA настаивают на том, что сначала украинец должен сразиться с Дюбуа, а только затем придёт черёд хорвата.
Ранее ожидалось, что Усик проведёт свой следующий бой с британцем Тайсоном Фьюри. Теперь же их поединок снова откладывается на неопределённый срок.
35-летний Усик остаётся непобеждённым на профессиональном ринге с 20 победами (13 нокаутом). В последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).
25-летний Дюбуа одержал 19 побед (18 нокаутом) в 20 поединках. Единственное поражение боксер потерпел в ноябре 2020 года от соотечественника Джозефа Джойса.
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