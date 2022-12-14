Ср, 14.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Флорида, Дубай и Монако. Где прошла неделя звёзд спорта?

rus.tvnet.lv
Флорида, Дубай и Монако. Где прошла неделя звёзд спорта?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Многие спортсмены сейчас наслаждаются отдыхом и греются на солнышке, но и помимо тёплых стран есть на планете места, где можно сделать красивые фотографии для соцсетей.

Американская теннисистка Слоан Стивенс позировала у бассейна

Польский боец ММА Йоанна Енджейчик веселилась в Дубае

Украинка Дарья Белодед сидела на песочке

Британская теннисистка Эмма Радукану и роскошь вокруг неё

Роберт Левандовски вылетел с чемпионата мира и поехал отдыхать с семьёй

Дарья Клишина каталась на яхте

Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже выбрала этот вид транспорта

Тайсон Фьюри уже нарядил ёлку

Марина Бех-Романчук на этот раз в чёрном

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко была на Тенерифе

И, похоже, с ней была коллега по сборной Юлия Левченко

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт грелась в Дубае

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин учил сына стоять на коньках

Боец Пейдж Ванзант на фоне изумрудной водички

Теннисистки Арина Соболенко и Паула Бадоса отдохнули в Дубае

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам нигде не грелась

Украинская теннисистка Элина Свитолина гуляла с ребёнком

Американская баскетболистка Келси Плам фотографировала собственное отражение

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх