Многие спортсмены сейчас наслаждаются отдыхом и греются на солнышке, но и помимо тёплых стран есть на планете места, где можно сделать красивые фотографии для соцсетей.
Флорида, Дубай и Монако. Где прошла неделя звёзд спорта?
Американская теннисистка Слоан Стивенс позировала у бассейна
Польский боец ММА Йоанна Енджейчик веселилась в Дубае
Украинка Дарья Белодед сидела на песочке
Британская теннисистка Эмма Радукану и роскошь вокруг неё
Роберт Левандовски вылетел с чемпионата мира и поехал отдыхать с семьёй
Дарья Клишина каталась на яхте
Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже выбрала этот вид транспорта
Тайсон Фьюри уже нарядил ёлку
Марина Бех-Романчук на этот раз в чёрном
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко была на Тенерифе
И, похоже, с ней была коллега по сборной Юлия Левченко
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт грелась в Дубае
Латвийский вратарь Элвис Мерзликин учил сына стоять на коньках
Боец Пейдж Ванзант на фоне изумрудной водички
Теннисистки Арина Соболенко и Паула Бадоса отдохнули в Дубае
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам нигде не грелась
Украинская теннисистка Элина Свитолина гуляла с ребёнком
Американская баскетболистка Келси Плам фотографировала собственное отражение
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