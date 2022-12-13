Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию. Почему?

Путин утверждал тогда, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность и что дело связано "с длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина". При этом до своего ареста Сафронов проработал в госкорпорации всего два месяца и доступа к гостайне там не имел. В итоге комментировать слова президента на следующий день пришлось Дмитрию Пескову, который сказал, что сведения для президента были "предоставлены следствием".

Другой характерный пример - вопрос о расследовании "Важных историй" (признаны нежелательной в России организацией) в отношении бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Из публикации следовало, что Шамалов стал долларовым миллиардером, купив 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" - якобы за символические 100 долларов.

На пресс-конференции 2020 года Путин назвал расследование "компиляцией, которую невозможно читать". Ничего странного в том, что Шамалов мог получить пакет акций "Сибура" за 100 долларов, нет, сказал тогда президент России.

Он добавил, что заказчиками расследования были госдеп США и их спецслужбы, а цель публикации - месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.