В воскресенье, 11 декабря, на железнодорожных путях в Риге на улице Крустабазницас погибла молодая женщина - скорее всего, трагедия произошла именно из-за музыки в наушниках, сообщает Государственная полиция.
Не видела и не слышала поезда: очередная трагедия на железной дороге из-за музыки в наушниках
Напомним, утром в воскресенье под поезд попала молодая женщина, которая погибла на месте происшествия.
Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении Государственной полиции информация, женщина в момент трагедии пересекала железнодорожные пути, слушая музыку в наушниках.
"Поэтому, возможно, она как не видела, так и не слышала приближение поезда", - отметили в Государственной полиции.
В свою очередь представитель Pasažieru vilciens (PV) Сигита Звиедре указала, что женщина пересекала рельсы по пешеходному переходу в момент, когда были опущены шлагбаумы железнодорожного переезда и включен красный сигнал светофора. Соответственно, звучал и предупредительный сигнал, на который погибшая не отреагировала именно из-за музыки в наушниках.
Чтобы предотвратить такие трагедии, PV напоминает, что пересекать железнодорожные пути по пешеходному переходу можно только в случае, если он открыт для движения. В зоне железнодорожного переезда пешеходы должны соблюдать запретительные знаки и сигналы точно так же, как автомобилисты.
Поезд - не машина, у которой тормозной путь значительно короче, напоминает Государственная полиция.
Средний тормозной путь дизельного поезда зимой - в 1,5 раза длиннее, чем летом, поэтому каждому нужно убедиться в том, можно ли пересекать рельсы в конкретный момент.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, из-за этой аварии утром в воскресенье задерживался поезд Рига - Валмиера.
Предприятие Pasažieru vilciens признает, что такие аварии с травмированными и погибшими людьми не только задерживают движение поездов, но и наносят психоэмоциональные травмы машинистам, управляющим поездами, а также кондукторам-контролерам, работающим на конкретных рейсах.
В ситуациях, когда произошло ДТП, вызываются оперативные службы - Неотложная медицинская помощь и Государственная полиция. PV информирует, что возобновить движение поезда можно только после получения разрешения от представителя полиции, в среднем поезд задерживается на период от 30 минут до 2 часов.
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