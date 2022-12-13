Не видела и не слышала поезда: очередная трагедия на железной дороге из-за музыки в наушниках

Напомним, утром в воскресенье под поезд попала молодая женщина, которая погибла на месте происшествия.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении Государственной полиции информация, женщина в момент трагедии пересекала железнодорожные пути, слушая музыку в наушниках.

"Поэтому, возможно, она как не видела, так и не слышала приближение поезда", - отметили в Государственной полиции.

В свою очередь представитель Pasažieru vilciens (PV) Сигита Звиедре указала, что женщина пересекала рельсы по пешеходному переходу в момент, когда были опущены шлагбаумы железнодорожного переезда и включен красный сигнал светофора. Соответственно, звучал и предупредительный сигнал, на который погибшая не отреагировала именно из-за музыки в наушниках.

Чтобы предотвратить такие трагедии, PV напоминает, что пересекать железнодорожные пути по пешеходному переходу можно только в случае, если он открыт для движения. В зоне железнодорожного переезда пешеходы должны соблюдать запретительные знаки и сигналы точно так же, как автомобилисты.

Поезд - не машина, у которой тормозной путь значительно короче, напоминает Государственная полиция.