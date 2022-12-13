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Пил несколько дней подряд. В Межциемсе задержали пьяного водителя без прав

rus.tvnet.lv
Пил несколько дней подряд. В Межциемсе задержали пьяного водителя без прав
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Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В воскресенье, 11 декабря, вскоре после 3 часов ночи, патрулируя в округе Межциемса, сотрудники муниципальной полиции Риги заметили стоящий автомобиль, в котором находились несколько человек, однако водитель, увидев экипаж полиции, вышел из машины и, закрыв ее, ушел.

Вскоре стражи порядка решили обследовать упомянутый автомобиль, однако еще до того, как полицейские вернулись, попавшая в поле зрения машина проехала мимо.

Стражи порядка остановили ее, велели водителю вытащить ключ из замка зажигания и выйти. На просьбу предъявить водительское удостоверение мужчина ответил, что у него его нет, однако в ходе проверки данных выяснилось, что он был лишен прав на управление автомобилем.

Во время разговора мужчина заявил, что его подруга, которая в том момент находилась на пассажирском сиденье, попросила отвезти ее домой. Кроме того, он признал, что несколько часов назад употреблял алкоголь, более того, пьет уже несколько дней.

В ходе разговора из машины вышла женщина, которая заявила, что это ее автомобиль, и попыталась объяснить, что ничего плохого не произошло.

Принимая во внимание ситуацию, на место происшествия прибыл экипаж Государственной полиции, который перенял работу на месте происшествия и провел проверку на концентрацию алкоголя в выдохе водителя - алкометр показал более двух промилле.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав грозит уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до одного года, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, а также лишение прав на срок до пяти лет.

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