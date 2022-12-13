Пил несколько дней подряд. В Межциемсе задержали пьяного водителя без прав

Вскоре стражи порядка решили обследовать упомянутый автомобиль, однако еще до того, как полицейские вернулись, попавшая в поле зрения машина проехала мимо.

Стражи порядка остановили ее, велели водителю вытащить ключ из замка зажигания и выйти. На просьбу предъявить водительское удостоверение мужчина ответил, что у него его нет, однако в ходе проверки данных выяснилось, что он был лишен прав на управление автомобилем.

Во время разговора мужчина заявил, что его подруга, которая в том момент находилась на пассажирском сиденье, попросила отвезти ее домой. Кроме того, он признал, что несколько часов назад употреблял алкоголь, более того, пьет уже несколько дней.

В ходе разговора из машины вышла женщина, которая заявила, что это ее автомобиль, и попыталась объяснить, что ничего плохого не произошло.

Принимая во внимание ситуацию, на место происшествия прибыл экипаж Государственной полиции, который перенял работу на месте происшествия и провел проверку на концентрацию алкоголя в выдохе водителя - алкометр показал более двух промилле.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав грозит уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до одного года, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, а также лишение прав на срок до пяти лет.