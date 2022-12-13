Олимпийский чемпион выжил при падении самолёта. Три года назад он выжил после автокатастрофы

Происшествие случилось в округе Каджидао. По предварительным данным, примерно через семь минут после взлёта отключился двигатель. Пилот попытался посадить легкомоторный самолёт на открытом пространстве, но одно из крыльев задело дерево - самолёт начал вращаться и упал на каменистое поле.

Всего на борту находились шесть человек. Как сообщает NBC, госпитализация потребовалась только одному из них. Остальные пассажиры, включая самого Рудишу, получили лёгкие травмы, их жизням ничего не угрожает.

"Мы благодарим Бога за то, что все остались живы", - сказал спортсмен.

Знаменитый легкоатлет во второй раз чудом остался жив - в 2019 году Рудиша выжил в серьёзной автоаварии. Спортсмен направлялся домой в Килгорис, и его автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом, который ехал навстречу.

Тогда внедорожник Рудиши был разбит в хлам, одно из колёс взорвалось, но каким-то чудом атлет выбрался из машины почти невредимым.

33-летний Дэвид Рудиша, помимо двух золотых медалей летних Олимпиад 2012 и 2016 годов, выиграл два чемпионата мира в беге на 800 м (2011, 2015) и дважды был лучшим на чемпионате Африки на этой же дистанции (2008, 2010).